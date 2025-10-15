Magda Linette otworzyła się przed innymi. Poruszający wpis tenisistki

Nie ulega wątpliwości, że to nie był udany sezon w wykonaniu Magdy Linette. Polka rok 2025 kończy na minusie pod względem bilansu rozegranych spotkań. W 45. meczach poznanianka odniosła 21 zwycięstw i zaliczyła 24 porażki.

Magda Linette ze szczególnym wyznaniem. „I to by było na koniec”

Pod koniec sierpnia b.r. informowaliśmy o wyjątkowo niekorzystnym bilansie występów Polki w turniejach Wielkiego Szlema. Linette od ponad dwóch lat czeka bowiem na… jakiekolwiek zwycięstwo wielkoszlemowe, spoglądając na grę singla.

Po raz ostatni poznanianka wygrała mecz w roli singlistki na Wielkim Szlemie podczas US Open 2023, gdzie dotarła do II rundy. Od tego czasu Polka zaliczyła osiem kolejnych porażek, wliczając po dwie takowe, kolejno w trakcie: Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open.

Mająca 33 lata Polka zajmuje w połowie października 56. miejsce w rankingu WTA. W swojej karierze najwyższą lokatą Linette była lokata numer 19. Poznanianka w środę (tj. 15 października) poinformowała, że kończy sezon 2025.

I to byłoby na tyle. Kończę i zapisuję kolejny sezon w pamięci. Dużo się ostatnio mówi o intensywności, o kalendarzu, o presji. Ale ja coraz częściej staram się też myśleć o wdzięczności. Żeby każdy start, każdy lot, każdy mecz traktować nie tylko jak obowiązek, ale przywilej. Z każdym rokiem coraz bardziej rozumiem, że siła nie zawsze oznacza tempo. Że mam prawo być zmęczona. Moja lekcja na najbliższe tygodnie – umiejętność powiedzenia sobie: „teraz odpocznę”. I zrobienia tego bez poczucia winy. Uda się? Wracam do domu. Do ludzi, którzy przypominają mi, kim jestem, gdy nie trzymam rakiety w dłoni. Bo tylko wtedy mogę znów zatęsknić za kortem, za rywalizacją, za tym wszystkim, co w tym sporcie najpiękniejsze – przekazała Polka za pośrednictwem mediów społecznościowych w środowe przedpołudnie.

instagram

Warto przypomnieć, że na początku 2023 roku poznanianka dotarła do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. Tamten sezon był zresztą dla Polki wyjątkowo udany, bo Linette zameldowała się również w III rundzie Wimbledonu.

Obecnie Linette to druga najwyższej sklasyfikowana tenisistka z Polski za Igą Świątek.

Czytaj też:

O tej kontuzji mówiła cała Polska. Znany reprezentant o ogromnym poświęceniuCzytaj też:

Oto następca Roberta Lewandowskiego? Popis kapitana reprezentacji Polski