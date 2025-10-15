O tej kontuzji mówiła cała Polska. Znany reprezentant o ogromnym poświęceniu

Paryż. Półfinał turnieju olimpijskiego siatkarzy. Polska gra z USA. Choć Polacy ostatecznie wygrywają 3:2, pełen dramaturgii spektakl pozostanie w pamięci kibiców na wiele lat. Powody? Po pierwsze, wielkie zwycięstwo drużyny trenera Nikoli Grbicia, wbrew przeciwnościom losu. Jedną z takowych były kontuzje. Urazu doznał choćby Paweł Zatorski, podstawowy i jedyny(!) libero w zespole.

Paweł Zatorski z poruszającym wpisem. Ważne miesiące dla siatkarza

Choć od tamtych emocji minęło niespełna 1,5 roku, wiele zmieniło się w kontekście samej reprezentacji Polski siatkarzy, ale też uczestników tamtego, ostatecznie srebrnego dla Polaków turnieju. Wspomniany Zatorski to przykład poświęcenia i walki o powrót na boisko, choć wydawało się, że może to być bardzo trudne.

Siatkarz ostatecznie jednak pozostał w kadrze Asseco Resovii Rzeszów. Były reprezentant Polski, multimedalista reprezentacyjny (m.in. mistrz Europy 2023; dwukrotny mistrz świata 2014 i 2018; zwycięzca Ligi Światowej 2012 i Ligi Narodów 2023) i klubowy (m.in. pięciokrotny mistrz Polski 2011, 2014, 2016, 2017, 2019 oraz Pucharu Polski 2011, 2012, 2017, 2019, 2021; zwycięzca Ligi Mistrzów 2021) podzielił się ważnym wpisem, podsumowując minione 12 miesięcy. Wpis, w którym poczucie wdzięczności odgrywa zdecydowanie najważniejszą rolę.

„WDZIĘCZNOŚĆ za to, że lato w końcu nie kojarzy mi się tylko z pięknymi medalami, których drugą stroną były płaczące przed każdym wyjazdem dzieci i żona, która ledwo wyrabiała na zakręcie; WDZIĘCZNOŚĆ za to, że miałem szansę poznać życie na nowo. Inne niż tylko to siatkarskie, którym żyłem bez przerwy przez ostatnie 20 lat; WDZIĘCZNOŚĆ za to, że pierwszy raz w dorosłym życiu miałem możliwość zrealizować swoje pasje, o których zawsze marzyłem, a nigdy nie było czasu […] Niezależnie w jakiej roli będzie mi dane, dam z siebie w tym sezonie wszystko, żeby wspaniali Kibice Resovii Rzeszów dostali w końcu to na co zasługują od wielu lat. A później… mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będzie mi dane przeżywać razem z Wami te wspaniałe emocje, które dostarcza nam SIATKÓWKA” – napisał na Instagramie utytułowany siatkarz.

instagram

Według ostatnich, najnowszych wieści (publikacja na łamach TVP Sport), Zatorski w nadchodzącym sezonie 2025/26 ma w Asseco Resovii spełniać rolę defensywnego przyjmującego. „Zator” będzie zatem w kadrze drużyny za czwartego środkowego. „Jedynką” wśród libero będzie Erik Shoji, numerem 2 Michał Potera.

Czytaj też:

Bogdanka LUK Lublin bez Wilfredo Leona. Stephane Antiga ma rozwiązanieCzytaj też:

Oto następca Roberta Lewandowskiego? Popis kapitana reprezentacji Polski