Koszmar Polki w Wielkim Szlemie. Ta klątwa trwa od dwóch lat

Mająca 33 lata Magda Linette w swojej karierze zaliczyła wiele wzlotów i upadków. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich dwóch sezonach turnieje Wielkiego Szlema dla poznanianki, to jeden wielki koszmar. Do smutnej listy należy dopisać również US Open 2025. Polka przegrała tym razem z Amerykanką McCartney Kessler 5:7, 5:7.

Gdyby szukać ostatniego zwycięstwa Linette w turnieju rangi wielkoszlemowej, trzeba cofnąć się aż do 2023 roku. Wówczas poznanianka dotarła do II rundy US Open.

Magda Linette z fatalną passą w Wielkim Szlemie. To szokujące

Co ciekawe, wspomniany 2023 roku był dla tenisistki z Poznania jednym z najlepszych w karierze. Właśnie wtedy Linette znalazła się w półfinale Australian Open, osiągając swój najlepszy wynik w seniorskiej karierze, patrząc na występy w Wielkim Szlemie. Polka w tamtym sezonie dotarła również do III rundy na kortach Wimbledonu.

Statystyki ostatnich dwóch sezonów są jednak nieubłagane dla Linette. Osiem turniejów Wielkiego Szlema i każdy zakończony na I rundach. Trudno to wyjaśnić, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że poznanianka wielokrotnie udowadniała, jak duży ma potencjał w turniejach nieco innej rangi. Choć nadal mowa o zmaganiach WTA.

US Open 2025: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Warto przypomnieć, że na kortach Flushing Meadows w 2022 roku triumfowała Iga Świątek. Dla najlepszej polskiej singlistki ostatnich lat był to pierwszy wielkoszlemowy sukces poza Paryżem, w którym wygrywała łącznie aż czterokrotnie. Jeszcze jeden tytuł Wielkiego Szlema Świątek dołożyła w obecnym sezonie, na kortach Wimbledonu.

Tytułów z 2024 roku w singlu bronią, odpowiednio Włoch Jannik Singer oraz Białorusinka Aryna Sabalenka. Najwięcej triumfów w historii w Nowym Jorku w ostatnich kilkunastu latach mają, wśród panów po pięć mają: Roger Federer (2004-08), Pete Sampras (1990, 1993, 1995-96, 2002) i Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982-83). Za to w przypadku żeńskiej rywalizacji, na czele z sześcioma triumfami Chris Evert (1975-78, 1980, 1982) i Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

Turniej główny US Open singla pań i panów wystartował w niedzielę 24 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie, do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

