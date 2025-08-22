Iga Świątek i jej wielka tajemnica. „Nastąpiła rewolucja”

Przypomnijmy, że do zmagań na kortach trawiastych w Niemczech, Świątek w sezonie 2025 nie dotarła do żadnego turniejowego finału. To jednak uległo zmianie i nastąpiło przełamanie, dzięki któremu Polka znów zaczęła błyszczeć pełnym blaskiem.

US Open: Iga Świątek jest w świetnej formie. Oto wielka tajemnica Polki

O pozytywnej przemianie wspomina również ekspert Eurosportu Lech Sidor.

– Nastąpiła rewolucja, jeżeli chodzi o bieganie, poruszanie się na korcie. Wróciła stara, dobra Iga, która ma do tego nieprawdopodobną wiarę w to, że ma, brzydko mówiąc, końskie zdrowie – zauważa ekspert.

Czyja to zasługa? Zapewne całego sztabu Polki, choć nie sposób nie wyróżnić Macieja Ryszczuka. To człowiek, który rzeczywiście jest jednym z najlepszych fachowców w świecie tenisa. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie tego, jak prezentuje się Świątek na przestrzeni ostatnich lat.

Czy to tajemnica sukcesu Polki? Być może!

– Robi najlepszą robotę w całym teamie Igi. Wiedział, jak sprawić, by wróciła na odpowiednie tory. Świątek wychodzi obecnie na kort ze świadomością, że może godzinami grać na tym samym poziomie fizycznym – skwitował Sidor, doceniając pracę trenera przygotowania fizycznego w sztabie wiceliderki rankingu WTA.

Turniej główny US Open singla pań i panów startuje w niedzielę 24 sierpnia i potrwa do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

