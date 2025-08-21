US Open 2025. Iga Świątek poznała drogę po tytuł. To będzie jej pierwsza rywalka
US Open 2025. Iga Świątek poznała drogę po tytuł. To będzie jej pierwsza rywalka

Iga Świątek
Iga Świątek Źródło: PAP/EPA / Justin Lane
Iga Świątek poznała rywalkę w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Prognozujemy, z kim Polka może się zmierzyć na kolejnych etapach gry.

W czwartek 21 sierpnia poznaliśmy układ drabinek US Open 2025. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Iga Świątek zmierzy się z Emilianą Arango. 21-letnia tenisistka z Kolumbii obecnie zajmuje 81. miejsce w rankingu WTA. Jeżeli Polka awansuje do drugiej rundy, spotka się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Suzan Lamens i Valerie Glozman.

Drabinka Igi Świątek w US Open 2025. Na te rywalki może trafić

Znacznie trudniejsze, przynajmniej w założeniu, wyzwanie będzie stało przed Polką w trzeciej rundzie US Open, gdzie może spotkać się z Anną Kalinską, która jest rozstawiona z numerem 29. Czwarta runda to potencjalne starcie z Jekateriną Aleksandrową, Anastasiją Sevastovą czy Dianą Sznajder.

W ćwierćfinale na Igę Świątek może czekać np. Amanda Anisimova, której Polka dała lekcję tenisa w finale tegorocznego Wimbledonu, kiedy zwyciężyła 6:0, 6:0. Jeśli nie Anisimowa, to w tej fazie rozgrywek mogą pojawić się również np. Elina Switolina, Maria Sakkari lub Danielle Collins.

W półfinale Polka może trafić m.in. na Coco Gauff, Madison Keys, Karolinę Muchovą, czy Naomi Osakę, która od pewnego czasu współpracuje z byłym trenerem Igi Świątek – Tomaszem Wiktorowskim. Do hitowego starcia z Aryną Sabalenką może dojść dopiero w finale, ponieważ Białorusinka jest liderką rankingu WTA, a Świątek po niedawnym zwycięstwie w turnieju w Cincinnati awansowała na drugie miejsce.

Linette i Fręch. Z kim zmierzą się Polki w pierwszej rundzie US Open 2025?

Fani tenisa z Polski w turnieju głównym będą kibicować również inny rodaczkom. Magda Linette w pierwszej rundzie US Open zmierzy się z McCartney Kessler – Amerykanką, która zajmuje 34. miejsce w rankingu. Z kolei Magdalena Fręch postara się ograć Talię Gibson – Australijkę ze 107. miejsca w rankingu.

