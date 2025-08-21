US Open 2025. Iga Świątek poznała drogę po tytuł. To będzie jej pierwsza rywalka

W czwartek 21 sierpnia poznaliśmy układ drabinek US Open 2025. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Iga Świątek zmierzy się z Emilianą Arango. 21-letnia tenisistka z Kolumbii obecnie zajmuje 81. miejsce w rankingu WTA. Jeżeli Polka awansuje do drugiej rundy, spotka się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Suzan Lamens i Valerie Glozman.

Drabinka Igi Świątek w US Open 2025. Na te rywalki może trafić

Znacznie trudniejsze, przynajmniej w założeniu, wyzwanie będzie stało przed Polką w trzeciej rundzie US Open, gdzie może spotkać się z Anną Kalinską, która jest rozstawiona z numerem 29. Czwarta runda to potencjalne starcie z Jekateriną Aleksandrową, Anastasiją Sevastovą czy Dianą Sznajder.

W ćwierćfinale na Igę Świątek może czekać np. Amanda Anisimova, której Polka dała lekcję tenisa w finale tegorocznego Wimbledonu, kiedy zwyciężyła 6:0, 6:0. Jeśli nie Anisimowa, to w tej fazie rozgrywek mogą pojawić się również np. Elina Switolina, Maria Sakkari lub Danielle Collins.

W półfinale Polka może trafić m.in. na Coco Gauff, Madison Keys, Karolinę Muchovą, czy Naomi Osakę, która od pewnego czasu współpracuje z byłym trenerem Igi Świątek – Tomaszem Wiktorowskim. Do hitowego starcia z Aryną Sabalenką może dojść dopiero w finale, ponieważ Białorusinka jest liderką rankingu WTA, a Świątek po niedawnym zwycięstwie w turnieju w Cincinnati awansowała na drugie miejsce.

Linette i Fręch. Z kim zmierzą się Polki w pierwszej rundzie US Open 2025?

Fani tenisa z Polski w turnieju głównym będą kibicować również inny rodaczkom. Magda Linette w pierwszej rundzie US Open zmierzy się z McCartney Kessler – Amerykanką, która zajmuje 34. miejsce w rankingu. Z kolei Magdalena Fręch postara się ograć Talię Gibson – Australijkę ze 107. miejsca w rankingu.

Świat zachwyca się Igą Świątek. „Ruudtek" prawdziwym hitem US Open

