Skoki narciarskie. Polscy zawodnicy zaszczepieni dawkami przypominającymi

Polacy nadal szukają formy, ale najważniejsze zawody dopiero nadejdą. W końcu do igrzysk olimpijskich jeszcze prawie dwa miesiące. Jednym z elementów przygotowania do dalszej części sezonu są szczepienia.

Skoki narciarskie. Polacy zaszczepieni dawka przypominającą

Polski Związek Narciarski poinformował, że polscy skoczkowie i sztab szkoleniowy kadry A zostali zaszczepieni dawką przypominającą ze względu na trwającą pandemię oraz przepisy unijne. "Ważne jest, aby w okresie startowym móc bez problemów podróżować i rywalizować w zawodach" – napisano w informacji na Twitterze.

Puchar Świata 2021/22. Polacy nadal szukają formy

Polscy skoczkowie narciarscy mają już za sobą weekend w Wiśle. Podopieczni Michała Doleżala nie odblokowali się na polskiej ziemi. W konkursie indywidualnym najlepszy z Biało-Czerwonych Kamil Stoch zajął dopiero 11. miejsce. Oprócz niego tylko dwóch innych reprezentantów naszego kraju znalazło się w drugiej serii – 25. Piotr Żyła i 26. Aleksander Zniszczoł. Warto zaznaczyć, że do zawodów dostało się 11 z 13 oddelegowanych do kwalifikacji Polaków.

Następna okazja do szukania formy to zawody w niemieckim Klingenthal. Tam odbędą się dwa konkursy indywidualne (w sobotę i w niedzielę). Następny weekend to zmagania w Engelbergu, a po świętach, 29 grudnia, od razu zaczynamy walkę w Turnieju Czterech Skoczni. Konkursy igrzysk olimpijskich mężczyzn zaplanowane są na 6,12 i 14 lutego. Kibice liczą na pewno, że do tej pory nasi zawodnicy wejdą na odpowiednie tory i powalczą w Chinach o medale.

