Ryoyu Kobayashi znowu najlepszy w kwalifikacjach PŚ w Klingenthal. Wszyscy Polacy z awansem

Niedzielny konkurs na skoczni w Klingenthal odbyły się bez udziału lidera naszej reprezentacji. Kamil Stoch, z powodu problemów zdrowotnych, a dokładniej silnego zapalenia zatok, nie wziął udziału w kwalifikacjach oraz nie wystąpi na głównych zawodach.

Skoki narciarskie 2021/22. Kamil Stoch nie wystartował

Po sobotnich skokach, w których Polak zajął trzecie miejsce, przegrywając o 0,1 pkt z drugim Egnerem Granerudem, Stoch był jednym z głównych kandydatów do miejsca na podium w następnym konkursie. To bardzo bolesna strata dla polskiej kadry, która od początku sezonu była w słabej formie, o czym świadczy klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Po pięciu konkursach indywidualnych żaden z Polaków nie znajduje się w pierwszej dziesiątce, co jest, z uwagi na historię, dosyć niespodziewane.

W niedzielnych kwalifikacjach w Klingenthal wzięło udział tylko trzech Polaków: Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Reszta naszych skoczków nie została powołana na tę pozytywnie kojarzącą się dla nas skocznie i trenują oni w Ramsau, bądź wezmą udział w konkursie Pucharu Kontynentalnego.

Puchar Świata. Pierwsze skoki Polaków

Pierwszym Polakiem, który pojawił się na belce, był Paweł Wąsek i wykonał przyzwoity skok na 120,5 metra. Dało mu to na moment trzecią pozycję. Aleksander Zniszczoł był drugim naszym startującym skoczkiem, poleciał o trzy metry dalej niż Wąsek. Choć na koniec klasyfikacji obaj sportowcy zajęli dalekie lokaty, udało im się awansować do głównych zawodów.

Wszyscy Polacy skaczą dalej

Po 30 skokach pozycję lidera obejmował Rosjanin Jewgienij Klimow, mając na swoim koncie 114,1 punktów dzięki skokowi na odległość 130 metrów. Dwójka Polaków zajmowała już wówczas niż miejsca. Ostatnim Biało-Czerwonym uczestniczącym w tych kwalifikacjach był Piotr Żyła, który wykonał daleki skok na 130,5 metra, co dało mu na tamten moment drugą pozycję. Dzięki temu wynikowi też udało mu się wywalczyć promocję do głównych zawodów. Odbędą się one o 16:00.

Wyniki niedzielnych kwalifikacji PŚ w Klingenthal

1. Ryoyu Kobayashi - 137 metrów, 135,2 punktów

2. Killian Peier - 135 metrów, 131,1 punktów

3. Karl Geiger - 136 metrów, 131 punktów

17. Piotr Żyła - 130,5 metra, 117,5 punktów

38. Aleksander Zniszczoł - 123,5 metra, 104,9 punktów

41. Paweł Wąsek - 120,5 metra, 101,5 punktów

Czytaj też:

Skoki narciarskie 2021/22. Dzisiaj kolejna szansa na podium. Gdzie i o której transmisja konkursu i kwalifikacji?