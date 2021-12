Kwalifikacje kolejną okazją dla skoczków na szukanie formy. W sobotę decydujący konkurs

Podczas pierwszych zawodów 70. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie tylko jeden reprezentant Polski dostał się do drugiej serii. Po jednym skoku w konkursie oddali między innymi Kamil Stoch i Piotr Żyła. Ten drugi świetnie spisał się w skoku treningowym, co pokazał, że mistrza świata stać na potężne wyniki i niewiele brakuje, by ustabilizować dobrą formę.

Skoki narciarskie 2021/22. Kamil Stoch stracił szansę na sukces

Kamil Stoch odpadł po pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie i stracił szansę na wygranie złotego orła, którego zwycięzcą był w sezonie 2020/21. Biało-Czerwony nie ukrywa, że na skocznie szedł ze znakami zapytania w głowie i po swojej próbie wiedział, że niezależnie od wyniku jego przeciwnika w systemie KO, on sam nie ma szans. Kolejne konkursy będą dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego tylko formą spokojnego treningu w boju. Możliwe, że jeżeli cała drużyna spisze się w Garmisch-Partenkirchen słabo, Michał Doleżal wycofa ją z udziału i zajmie się treningami poza Pucharem Świata.

70. Turniej Czterech Skoczni. Terminarz wydarzeń

W piątek 31 grudnia rozpoczniemy zmagania w Garmisch-Partenkirchen. O godzinie 11:45 rozpocznie się oficjalny trening, ten jednak nie będzie nigdzie transmitowany. O 14:00 przyjdzie czas na kwalifikacje, które będzie można śledzić na Eurosport 1 i Player.pl.

Piątek, 31.12.2021, Garmisch-Partenkirchen

11:45 – Oficjalny trening



14:00 – Kwalifikacje



Sobota, 01.01.2022

12:30 – Seria próbna



14:00 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Poniedziałek, 03.01.2022, Innsbruck

11:15 – Oficjalny trening



13:30 – Kwalifikacje



Wtorek, 04.01.2022

12:00 – Seria próbna



13:30 – Pierwsza seria konkursowa (KO)



Środa. 05.01.2022, Bischofshofen

13:00 – Odprawa techniczna

15:00 – Oficjalny trening

16:30 – Kwalifikacje

Czwartek, 06.01.2022

15:30 – Seria próbna

16:45 – Pierwsza seria konkursowa (KO)

Czytaj też:

Kamil Stoch po słabym występie w Oberstdorfie: Wiedziałem po swoim skoku, że nie mam szans