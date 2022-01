Dziś skoki narciarskie w Zakopanem. Gdzie i kiedy transmisja Pucharu Świata online i TV?

Jak dotąd w „stolicy” Tatr odbyły się aż 42 konkursy indywidualnie Pucharu Świata, a do tego dziewięć drużynowych. Wielka Krokiew, na której będą rywalizowali sportowcy w Zakopanem, jest ważnym miejscem dla Biało-Czerwonych, którzy zmagania rozpoczną od kwalifikacji.

Kadra Polaków na zawody Pucharu Świata w Zakopanem

W związku z faktem, że to my będziemy gospodarzami konkursu, otrzymaliśmy prawo do wystawienia aż dwunastu zawodników. Pierwotny plan zakładał posłanie do boju: Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Jakuba Wolnego, Andrzeja Stękały, Aleksandra Zniszczoła, Macieja Kota, Tomasza Pilcha, Klemensa Murańki, Kacpra Juroszka, Stefana Huli i Kamila Stocha.

Kontuzja Kamila Stocha, problemy Dawida Kubackiego i Pawła Wąska

Wiadomo już jednak, że ostatni z wymienionych na pewno nie wystartuje w Zakopanem, choć bardzo tego pragnął. Po tym jak trzykrotny mistrz olimpijski wrócił do treningów, doznał poważnej kontuzji. Pod znakiem zapytania stanęło nawet to, czy zdąży wyleczyć się na zimowe igrzyska olimpijskie. W miejsce Stocha w kadrze pojawił się osiemnastoletni Jan Habdas.

Z kolei Kubacki i Wąsek mają kłopoty związane z koronawirusem. Dzień przed kwalifikacjami okazało się, że obaj otrzymali pozytywne wyniku tekstu covidowego. „Skoczkowie nie wystartują w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. W najbliższy weekend na Wielkiej Krokwi powalczy 10 reprezentantów Polski” – głosił oficjalny komunikat Polskiego Związku Narciarskiego.

Skoki narciarskie w Zakopanem. Gdzie i o której transmisja online i w tv?

Kwalifikacje Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowano na 14 stycznia. Transmisję z nich będzie można śledzić w TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport 1. Ponadto piątkowy konkurs zostanie zrelacjonowany na żywo również w serwisach player.pl i sport.tvp.pl. Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 18:00.

Czytaj też:

Cezary Kulesza spotkał się z Adamem Nawałką. Wiemy, o czym rozmawiali