Kubacki o krok od podium. Jeden z najlepszych konkursów Biało-Czerwonych w tym sezonie

Konkurs w Oslo był to jednym z najlepszych konkursów dla naszych zawodników w tym sezonie. Punkty wywalczyło aż czterech naszych reprezentantów. Niestety żaden z nich nie znalazł się w najlepszej dziesiątce zawodów.

Skoki narciarskie 2022. Kubacki o krok od podium

W pierwszej serii najlepszym z naszych zawodników był Dawid Kubacki, który po fantastycznym locie na 130 metrów zajmował najwyższą w tym sezonie czwartą lokatę, a do podium brakowało mu tylko 0,2 punktu.

Bardzo dobrze spisali się również pozostali Polacy. Kamil Stoch był 16., lądował na 125. metrze, a 20. lokatę na półmetku rywalizacji zajmował Paweł Wąsek. O dużym szczęściu mógł mówić Piotr Żyła, który po dość słabym skoku na 123,5 metra zajmował odległą 28. lokatę. O punktach w sobotę mógł pomarzyć Kuba Wolny. Skok na 117 metrów wystarczył mu na zajęcie 47. lokaty.

Liderem po pierwszej serii był Marku Eisenbichler, który czuł na plecach oddech rywali. Tylko 1,6 „oczka” tracił do niego Daniel Andre Tande, a o 1,8 wyprzedzał Mariusa Lindvika.

Bez niespodzianki w Oslo. Dawid Kubacki nie dał rady

Nadzieje na podium Dawida Kubackiego były bardzo duże. Niestety na nich się skończyło. Po skoku na 119,5 metra Biało-Czerwony spadł na 18. lokatę.

Progres w porównaniu do pierwszej serii zaliczyli za to pozostali Biało–Czerwoni. Próba na 128. metrów pozwoliła na awans na 11. lokatę Kamilowi Stochowi. Była to również najlepsza lokata polskiego skoczka podczas sobotniego konkursu. Na bardzo wysokim 14, miejscu zmagania zakończył Paweł Wąsek, który w finale uzyskał 127,5 metra. Progres w klasyfikacji końcowej odnotował również Piotr Żyła, który rywalizację ukończył na 22. miejscu.

Konkurentom nie dał rady również Markus Eisenbichler. Po skoku na 130. metrów musiał uznać wyższość Mariusa Lindvika. Podium uzupełnił Robert Johansson.

