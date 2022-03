Dziś skoki narciarskie, gdzie znaleźć transmisję online i w TV? Podajemy rozpiskę zawodów na weekend

To już niemalże tradycja, że zimowy sezon w skokach narciarskich kończy się w Planicy. Dla Polaków będzie to również ostatnia szansa, aby osiągnąć jakikolwiek sukces, bo w obecnej kampanii nie było to ich domeną. Co prawda Dawid Kubacki ma na koncie medal olimpijski, a od czasu do czasu inni Biało-Czerwoni pojawiali się na podium, ale kończąca się zima była dla nich rozczarowująca.

Skład Polaków na zawody w Planicy. Kto zdobędzie Kryształową Kulę?

Do Słowenii Michal Doleżal wysłał skład podobny do tego, który startował w Oberstdorfie. Na skoczni zobaczymy więc Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Jakuba Wolnego oraz Pawła Wąska. Ostatni z wymienionych zastąpił w drużynie Aleksandra Zniszczoła, który w Niemczech startował tylko dlatego, że Wąsek trafił na kwarantannę z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa. Teraz jednak 22-letni skoczek jest już zdrowy i mógł wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata.

Dodatkowym „smaczkiem”, który ubarwi rywalizację, w Planicy jest fakt, że nadal nie wiadomo, kto zdobędzie Kryształową Kulę. W tej chwili liderem klasyfikacji generalnej jest Ryoyu Kobayashi, który nad drugim Karlem Geigerem ma 66 punktów przewagi. Trzecie miejsce ma Halvor Egner Granerud, ale do Japończyka brakuje mu aż 368 „oczek”. Wątpliwe, by zdołał nadgonić tę stratę. Najwyżej z Polaków plasuje się Piotr Żyła – jest 14.

Chcąc nie przegapić żadnych zawodów w Planicy, należy pamiętać, że wszystkie odbędą się o nietypowych porach.

Terminarz konkursów skoków narciarskich w Planicy od 24 do 27 marca

Czwartek (24 marca)

8:45 – oficjalny trening

15:00 – kwalifikacje

Piątek (25 marca)

12:30 – seria próbna

14:00 – konkurs indywidualny

Sobota (26 marca)

9:00 – seria próbna

10:00 – konkurs drużynowy

Niedziela (27 marca)

9:00 – seria próbna

10:00 – konkurs indywidualny

Dziś kwalifikacje w skokach narciarskich w Planicy – transmisja TV i online

Czwartkowe kwalifikacje zaplanowano na godzinę 11:00. Rywalizację w nich będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 i w serwisie player.pl.

