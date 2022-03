Oficjalnie: Kwalifikacje w skokach narciarskich w Planicy przełożone. Znamy nowy termin

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w Planicy, organizatorzy dzisiejszych kwalifikacji byli zmuszeni do przełożenia zawodów na inny termin. Według informacji przekazanych mediom przez oficjeli, eliminacje do pierwszego konkursu indywidualnego w Słowenii odbędą się znacznie później, niż pierwotnie planowano, to znaczy o godzinie 15:00.

Warunki atmosferyczne tylko teoretycznie idealnie nadawały się do odbycia pierwszych startów w Planicy. Ponad skocznią święciło słońce, było bardzo ciepło i... Właśnie to spowodowało, że niemożliwe stało się rozpoczęcie kwalifikacji w zaplanowanym terminie. Wszystko ze względu na fakt, że zbyt wysoka temperatura źle wpływała na tory najazdowe.

Wkrótce więcej informacji