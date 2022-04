Małysz odsłonił kulisy rozmów z Thurnbichlerem. Zdradził, dlaczego Austriak chciał odrzucić ofertę Polaków

Na kilka dni przed tym, jak Polski Związek Narciarski ogłosił podpisanie umowy z Thomasem Thurnbichlerm, Apoloniusz Tajner ogłosił, że to właśnie Austriak poprowadzi w nowym sezonie Biało-Czerwonych. – Prezes czasem lubi wyskoczyć przed szereg i jakąś nowinkę „wystrzelić”. Akurat w tym przypadku mogło to wręcz zaszkodzić. Dlatego, że Thurnbichler prosił o dyskrecję. Z uwagi na to, że chciał się normalnie pożegnać z Austriakami – przyznał Adam Małysz w rozmowie z Interią.

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler chciał zrezygnować

Dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej zdradził też, że w negocjacjach związku z Thurnbichlerem miał miejsce „jeden krytyczny moment”. – Po tym, co się stało w Planicy, on już nawet zrezygnował z pracy u nas – zdradził. Jak się okazało, austriacki szkoleniowiec wystraszył się sytuacji w polskich skokach, a konkretnie konfliktu na linii liderzy kadry – PZN. Przypomnijmy, po tym, jak okazało się, że związek nie przedłuży kontraktu z Michalem Doleżalem, w obronie Czecha stanęli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. – Trzeba było dosyć mocno przekonywać Thurnbichlera. W końcu się udało – wyjaśnił Małysz.

Z wypowiedzi byłego skoczka wynika, że głównym celem Austriaka będzie przygotowanie drużyny do igrzysk w 2026 roku. Nowy trener ma za zadanie doprowadzić także do „dużego skoku jakościowego” młodszych zawodników.

Jeśli chodzi o kadrę A, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której młodzi zawodnicy zaczną punktować w Pucharze Świata. Oczekujemy dużych postępów juniorów. Nie chcemy powtórki z minionego sezonu, od samego początku którego wszystko siadło – przekazał.

