Kamil Stoch zmierzył się z kuriozalnym pytaniem. Jego żona powinna być z niego dumna

Kamil Stoch to bez wątpienia największa gwiazda reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Mimo że w obecnym sezonie nie prezentuje się tak doskonale, jak przyzwyczaił nas w wielu poprzednich sezonach, to i tak cały czas budzi ogromne zainteresowanie mediów. Nie zawsze tyczy się to jego sportowej kariery, lecz prywatnych kwestii. Z odpowiedzią o jedną z nich lider drużyny Biało-Czerwonych musiał poradzić sobie w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Kamil Stoch otrzymał kuriozalne pytanie

Pochodzący z Zębu mistrz olimpijski był gościem programu zatytułowanego „Meet the athlete” emitowanego właśnie we wspomnianej telewizji. W jego ramach przedstawia się sportowców od takiej strony, której kibice zazwyczaj nie znają. Stoch mówił więc o wielu kwestiach, zarówno tych poważnych, jak i tych znacznie mniej.

Jedno z pytań mogło jednak kompletnie zaskoczyć 35-latka. W pewnym momencie rozmowy zadano mu bowiem pytanie dotyczące jego prywatnych preferencji. Mimo tego jednak Kamil Stoch nie został zbity z tropu i udzielił odpowiedzi, która powinna spodobać się jego żonie. Polski skoczek musiał bowiem zdradzić, czy woli brunetki, czy jednak blondynki. Wybrał drugą opcję, a właśnie taki jest kolor włosów jego partnerki, Ewy Bilan-Stoch. Pytanie miało oczywiście charakter żartobliwy.

Skoki narciarskie – Engelberg. Terminarz zawodów Pucharu Świata

Piątek, 16 grudnia

10:00 – odprawa techniczna

13:30 – oficjalny trening

15:45 – kwalifikacje

Sobota, 17 grudnia

15:00 – seria próbna

16:00 – pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 18 grudnia

11:00 – kwalifikacje

12:30 – pierwsza seria konkursowa

