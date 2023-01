Halvor Egner Granerud zdradził, komu kibicuje. Rozpływał się nad swoim ulubionym piłkarzem

Nie jest to żadną tajemnicą, że skoczkowie narciarscy bardzo interesują się również innymi sportami. Wielu członków reprezentacji Polski pasjonuje się Formułą 1, Kamil Stoch zaś jest fanem piłkarskiego Liverpoolu. O futbolu zapewne mógłby długo rozmawiać z Halvorem Egnerem Granerudem, który w wywiadzie dla portalu vg.no zdradził, komu sam kibicuje i jakiego zawodnika uwielbia.

Halvor Egner Granerud to zagorzały kibic Arsenalu

Chcąc czy nie, 26-latek stał się ostatnio najbardziej rozchwytywanym skoczkiem narciarskim świata. Wszystko dzięki doskonałej formie, którą zaprezentował podczas Turnieju Czterech Skoczni. Nie dość, że wygrał go w cuglach, to jeszcze uczynił to, bijąc rekord pod względem liczby punktów uzbieranych łącznie w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen (1192,2). W efekcie zainteresowanie nim stało się ogromne, a liczba wywiadów dotyczących uprawianej przez niego dyscypliny sportu była ogromna.

Właśnie z tego powodu Granerud ucieszył się, kiedy zapytano go o jego ulubiony zespół piłkarski. – Och, to jest absolutnie przepiękne, takie radosne – w ten sposób skomentował fakt, że Arsenal aktualnie prowadzi w tabeli Premier League z przewagą 6 „oczek” nad drugim Manchesterem City. – Kocham Martina Odegaarda! – wypalił z kolei, zapytany o ulubionego zawodnika.

Martin Odegaard ulubionym piłkarzem Halvora Egnera Graneruda

W dalszej części rozmowy chętnie podjął wątek środkowego pomocnika. – To, co on robi… Po mundialu może być najlepszym zawodnikiem w lidze angielskiej. Jest kapitanem i najlepszym piłkarzem zespołu. To ogromne osiągnięcie sportowe – stwierdził. Norweg wyjaśnił również, że Kanonierom kibicuje od dawna. – Urodziłem się w 1996 roku, a piłkę śledzę od 2002-2003. To jest taki wiek, kiedy musisz wybrać swoją drużynę. W moim pokoleniu jest wielu fanów Arsenalu. W sezonie 2003/04 byli najlepsi, co mi chyba pomogło – wyznał.

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler zdecydował. To oni zawalczą w Pucharze Świata ZakopanemCzytaj też:

Członek PZN podsumował wyniki skoczków na TCS. Ocenił pracę Thurnbichlera