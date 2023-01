Skoki narciarskie w Zakopanem. O której i gdzie oglądać kwalifikacje?

Nadszedł dzień, w którym rozpocznie się Puchar Świata w Zakopanem. Do Polski zjechali się najlepsi skoczkowie świata, poza Japończykami, którzy zdecydowali, że w ten weekend będą trenować i nie wystąpią w zawodach PŚ oraz Robertem Johanssonem, który zostanie w domu i zadba o swoje ciało. – Nadal potrzebuje przerwy w zawodach. Zgodnie z planem w następny weekend wróci na konkurs w Sapporo w Japonii – poinformował jakiś czas temu dyrektor sportowy Norwegów Clas Brede Brathen.

Puchar Świata w Zakopanem. O której kwalifikacje?

Zawodnicy dostali kilka dni wolnego po zakończonym 6 stycznia 71. Turnieju Czterech Skoczni, co może oznaczać, że "głodni" rywalizacji skoczkowie postarają się wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, by pokazać, kto króluje na polskiej skoczni.

Zanim jednak do tego dojdzie, to o godz. 15:30 odbędzie się oficjalny trening, a już o godz. 18:00 obejrzymy kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Z Polaków najwięcej zwycięstw na Wielkiej Krokwi ma Kamil Stoch, który powalczy o szóste w karierze zwycięstwo w ojczyźnie. Ponadto mistrz z Zębu tylko jeden raz znalazł się na trzecim miejscu.

Skoki narciarskie w Polsce. Transmisja na żywo z Pucharu Świata w Zakopanem

Wszystkie skoki w Zakopanem na żywo w telewizji będzie można oglądać na antenie TVP i Eurosportu. Transmisję na żywo z kwalifikacji, które zaplanowano na piątek 13 stycznia na godz. 18:00 będzie można zobaczyć w telewizji na kanałach TVP 1 i Eurosport 1 oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl i Player.pl.

Harmonogram zawodów Pucharu Świata w Zakopanem

Piątek, 13 stycznia:

15:30 – Oficjalny trening;

18:00 – Kwalifikacje.

Sobota, 14 stycznia:

15:00 – Seria próbna;

16:00 – Konkurs drużynowy.

Niedziela, 15 stycznia:

15:00 – Seria próbna;

16:00 – Konkurs indywidualny.

Skoki narciarskie. Terminarz Pucharu Świata 2022/23

Zakopane

14 stycznia – drużynowy

15 stycznia – indywidualny

Sapporo (Japonia)

20 stycznia – indywidualny

21 stycznia – indywidualny

22 stycznia – indywidualny

Bad Mitterndorf (Austria)

28 stycznia – loty, indywidualny

29 stycznia – loty, indywidualny

Willingen (Niemcy)

3 lutego – mieszany

4 lutego – indywidualny

5 lutego – indywidualny

Lake Placid (USA)

11 lutego – indywidualny

11 lutego – duety

12 lutego – indywidualny

Rasnov (Rumunia)

18 lutego – indywidualny

19 lutego – duety

Raw Air 2023

Oslo (Norwegia)

11 marca – indywidualny

12 marca – indywidualny

Lillehammer (Norwegia)

14 marca – indywidualny

16 marca – indywidualny

Vikersund (Norwegia)

18 marca – loty, indywidualny

19 marca – loty, indywidualny

Lahti (Finlandia)

25 marca – drużynowy

26 marca – indywidualny

Planica (Słowenia)

31 marca – loty, indywidualny

1 kwietnia – loty, drużynowy

2 kwietnia – loty, indywidualny

