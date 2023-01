Co z występem Stocha w Zakopanem? Thurnbichler rozwiał wątpliwości

Kamil Stoch w końcu ustabilizował formę i skacze daleko i w świetnym stylu. Polak udowodnił to w czasie Turnieju Czterech Skoczni, kiedy ani razu w żadnym konkursie nie wypadł z pierwszej dziesiątki, a w klasyfikacji generalnej uplasował się na piątym miejscu. Wyprzedzili go tylko Piotr Żyła, Anze Lanisek, Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud. Ponadto, po TCS skoczek z Zębu wskoczył do pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Lekarz reprezentacji: Stoch zmaga się z infekcją grypową

9 stycznia Thomas Thurnbichler podał skład na Puchar Świata w Zakopanem, który odbędzie się w dniach 13-15 stycznia. Powołani zostali Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł. Jednak w mediach pojawiło się sporo informacji, że występ mistrza z Zębu jest zagrożony.

Lekarz kadry Aleksander Wiśniewski w rozmowie z dziennikarzami Interii miał poinformować, że skoczek zmaga się z mocną infekcją grypową. – Pierwsze symptomy choroby pojawiły się u niego w podróży z Turnieju Czterech Skoczni, a rozchorował się na dobre zaraz po powrocie z Austrii – miał powiedzieć dziennikarzom.

Thomas Thurnbichler o występie Kamila Stocha: Nie ma przeciwwskazań

Podczas ostatniej konferencji prasowej polskich skoczków trener Thomas Thurnbichler zaprzeczył doniesieniom, że Kamil Stoch przechodzi silną infekcję. – Oczywiście jest osłabiony, ale dzisiejszy trening odbył bez problemu – podkreślił.

Austriacki szkoleniowiec poinformował również, że trzykrotny mistrz olimpijski nie pojawił się na konferencji, bo dostał takie zalecenie od lekarzy. – Nie ma jednak przeciwwskazań do startu – zapewnił.

Ponadto sam Kamil Stoch w rozmowie z serwisem skijumping.pl przyznał, że wszystko wraca do normy. – Czuję, że z każdym dniem nabieram sił i jest coraz lepiej – powiedział skoczek z Zębu.

