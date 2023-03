Halvor Egner Granerud zareagował na problemy Dawida Kubackiego i jego żony. Wymowne słowa

W takich chwilach, jak ta sport i wszystkie inne sprawy schodzą na boczny tor. Dawid Kubacki czuwa przy swojej ukochanej, która z przyczyn kardiologicznych trafiła do szpitala. Jeszcze przed startem zawodów w Vikersund Polak natychmiastowo opuścił cykl Raw Air, by polecieć do Polski i być blisko rodziny. Świat sportu zareagował na tę fatalną informację od 32-latka z Nowego Targu, a jednym z zawodników, którzy to uczynili był Halvor Egner Granerud.

Halvor Egner Granerud skomentował wpis Dawida Kubackiego

W poniedziałek, 20 marca w godzinach popołudniowych Dawid Kubacki opublikował na Instagramie post, którym wywołał w sercach wszystkich swoich kibiców oraz znajomych z branży zaniepokojenie. Wszyscy wierzą, że jego ukochana poradzi sobie z problemami zdrowotnymi.

– Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła – napisał Dawid Kubacki w mediach społecznościowych. Jego post na Instagramie momentalnie rozniósł się po mediach w całej Polsce, a w komentarzach obserwujący zaczęli życzyć jego ukochanej oraz jemu dużo siły i wytrwałości. Zrobił to także lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Halvor Egner Granerud.

„Bądźcie silni. Najlepsze życzenia, ściskam kciuki” – napisał Norweg.

Świat sportu życzy siły Dawidowi Kubackiemu i jego ukochanej

Do wpisu Dawida Kubackiego odnieśli się również m.in.: Karl Geiger, Stefan Kraft, Anna Kiełbasińska, Piotr Nowakowski czy żona Kamila Stocha, Ewa Bilan-Stoch.

„Wszystkiego najlepszego Dawid dla ciebie i twojej rodziny. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze” – napisał Niemiec.

„Nasze myśli są z tobą. Wszystkiego dobrego” – brzmi komentarz Stefana Krafta.