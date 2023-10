Rośnie następca Kamila Stocha. Trener dostrzegł w nim duży potencjał

Już w poprzednim zimowym sezonie skoków narciarskich Kacper Juroszek dostarczył wiele radości Polakom, udowadniając swoje możliwości w wielu konkursach. Thomas Thurnbichler włączał go do pierwszej kadry, w której cały czas znajdują się weterani, od których młodzieniec wiele się uczy. Nic dziwnego, że to właśnie on typowany jest na następcę Kamila Stocha i pozostałych Polaków, którzy mnóstwo sukcesów mają już za sobą.

Kacper Juroszek zachwyca Thomasa Thurnbichlera. Oto jego wady i zalety

Kacper Juroszek potwierdził gotowość do zimowej kampanii jeszcze w trakcie Letniego Grand Prix, w którym osiągał przyzwoite wyniki. Selekcjoner reprezentacji Polski w skokach narciarskich już niejednokrotnie wychwalał Kacpra Juroszka. Widzi w nim ogromny potencjał, przede wszystkim w kwestii przygotowania fizycznego i podejścia do treningów. Tę tezę potwierdził Jakub Kot, który w rozmowie z polsatsport.pl pochwalił też podejście austriackiego szkoleniowca do 22-latka oraz fakt, że powołał go do kadry A.

– Z Kacpra możemy mieć dużo radości. On ma piekielnie mocne odbicie. Musi to jeszcze dobrze powiązać z techniką, bo jak są mocne nogi, a gubi się technikę, to nie wygląda to najlepiej – powiedział ekspert skoków narciarskich.

Były skoczek, a prywatnie rodzony brat Macieja Kota zapewnił, że na najlepszą wersję Kacpra Juroszka przyjdzie jeszcze nam trochę poczekać, jednak wierzy w jego potencjał oraz zrozumienie z Thomasem Thurnbichlerem, który dobrze wie, w jaki sposób wydobyć potencjał z młodego lotnika. – Wyciągnął do Kacpra rękę, powiedział: daję ci szansę, a co będzie dalej, to wkrótce zobaczymy. Rok temu Juroszek często był odsuwany od treningów, bo miał kłopoty zdrowotne. Jeśli teraz zdrowie dopisze, to jest szansa, że zobaczymy, gdzie jest ten jego sufit – dodał.

