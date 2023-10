Thomas Thurnbichler ma twardy orzech do zgryzienia. Austriak stoi przed trudnym wyborem

Po majowym posiedzeniu komisji skoków narciarskich FIS w życie weszły wcześniej zapowiadane przepisy dotyczące zmniejszenia limitów i kwot startowych w zawodach Pucharu Świata czołowym reprezentacjom. Od 2007 roku do zeszłego sezonu maksymalny limit wynosił siedmiu skoczków. Teraz najlepsze drużyny narodowe będą mogły wystawiać maksymalnie sześciu zawodników. Z powodu tych zmian Polska będzie dysponowała tylko pięcioma miejscami.

Thomas Thurnbichler stoi przed trudnym momentem

W kadrze A reprezentacji Polski znalazło się sześciu skoczków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek, więc będzie trzeba z któregoś z nich zrezygnować. W szczerej rozmowie w Eurosporcie trener Thomas Thurnbichler wyznał, iż stoi przed ważnym momentem wyboru składu, który dodatkowo utrudniła Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa. – To problem dla dużych krajów i to jest jasne – stwierdził.

– Wyobraźmy sobie sytuację, że masz naprawdę dobrych skoczków w kadrze i równocześnie jest jedno miejsce mniej. Dla niektórych będzie to stanowiło dodatkową motywację, a dla innych wręcz przeciwnie – dodał.

Mimo to Austriak nie boi się pomyłek przy tworzeniu kształtu zespołu. – Nawet jak popełnimy jakiś błąd i wybierzemy niewłaściwe osoby, a ktoś z drugiego szeregu nam to udowodni, to wtedy z pewnością otrzyma swoją szansę – zakończył.

Skoki narciarskie: Kadra Narodowa A Mężczyzn

Zawodnicy:

Dawid Kubacki – TS Wisła Zakopane

Kamil Stoch – KS Eve-nement Zakopane

Piotr Żyła – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Paweł Wąsek – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Aleksander Zniszczoł – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Kacper Juroszek – KS AZS AWF Katowice

Sztab szkoleniowy:

Thomas Thurnbichler – trener główny

Marc Noelke – drugi trener

Krzysztof Miętus – asystent trenera głównego

Mathias Hafele – trener techniczny

Łukasz Gębala – fizjoterapeuta

Kacper Skrobot – serwisant

Kamil Skrobot – serwisant

Daniel Krokosz – psycholog

Osoby współpracujące:

Krzysztof Biegun – trener bazowy

Wojciech Topór – trener bazowy

Zbigniew Klimowski – trener bazowy

Aleksander Winiarski – lekarz

Piotr Krężałek – biomechanik

Łukasz Kruczek – team manager

