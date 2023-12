On może tchnąć nowego ducha w polskie skoki. Powrót dużego talentu do reprezentacji

Trener Thomas Thurnbichler podjął kilka radykalnych kroków po dwóch weekendach otwierających nowy sezon w Pucharze Świata. Austriak do niemieckiego Klingenthal nie zabrał m.in. Kamila Stocha. Do kadry A powraca za to, po przerwie, Andrzej Stękała.

Przypomnijmy, że w ostatni weekend PŚ w norweskim Lillehammer w sobotę zapunktowała trójka Polaków: Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Piotr Żyła. Dzień później w serii finałowej zaprezentowali się Dawid Kubacki i ponownie „Wiewiór”. Trudno jednak być zadowolony z występów Biało-Czerwonych, którzy zajmują miejsca przeciętne, żeby nie napisać, po prostu słabe. Andrzej Stękała z szansą od Thomasa Thurnbichlera Jednym z tym, którzy mają odmienić klimat wokół reprezentacji Polski skoczków, ma być Andrzej Stękała. Zawodnik, który w sezonie 2020/21 zdobył w Pucharze Świata prawie 500 punktów, był drugi podczas konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, zaginął w ostatnich kilkunastu miesiącach. Teraz powraca i chce wykorzystać swoją szansę, jaką dostał od Thomasa Thurnbichlera. Tego zawodnika będzie można zobaczyć podczas rywalizacji w Klingenthal. twitter – Czuję, że idzie to w dobrym kierunku. Trochę też wziąłem więcej na swoje barki, również więcej robię na treningu. Nie jest tak, że przychodzę na trening, coś trener powie i to robię, tylko też jakby więcej z siebie daję. Więcej od siebie wymagam i w ostatnim miesiącu wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę. Również głowa też jakby bardziej skłania się myślami ku temu, że tak jest. Idzie to w dobrym kierunku i niektóre skoki już naprawdę mnie satysfakcjonują i jest znacznie więcej niż pojedynczy jakiś tam wyskok. Na treningach jest więcej pozytywnych skoków – przyznał Stękała w rozmowie dla Eurosportu. Kiedy kolejny PŚ w skokach, gdzie oglądać? Zawody w Klingenthal przewidziano na weekend 8-10 grudnia. W Niemczech odbędą się dwa konkursy indywidualne na dużej skoczni. W piątek (tj. 8.12) oficjalny trening oraz kwalifikacje. Te drugie startują o godzinie 15:40. Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu. Czytaj też:

