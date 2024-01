Zaskakujący lider kadry w Szczyrku. Dorzucił najwięcej punktów w PolSKI-m Turnieju

Przypomnijmy, że Szczyrk po raz pierwszy gości Puchar Świata w skokach narciarskich. We wtorek odbyły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego, które padły łupem Ryoyu Kobayashiego. Zaledwie 0,1 pkt stracił do niego Anze Lanisek. Podium uzupełnił Andreas Wellinger. Do lidera zabrakło mu 0,8 pkt. Ścisk w czołówce był zatem ogromny. Ponownie głównych ról nie odegrali Polacy, choć Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch spisali się przyzwoicie (odpowiednio 13., 14., 17. miejsce).

Nieoczekiwany lider w kadrze skoczków

W tym sezonie nasi zawodnicy nie dają nam zbyt wielu powodów do radości. Dlatego muszą cieszyć „małe rzeczy”. Można do nich zaliczyć udany skok Pawła Wąska w kwalifikacjach do środkowego konkursu. Wąsek uzyskał bowiem 99,5 metra i sensacyjnie był najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem w kwalifikacjach. To jednocześnie oznacza, że jego nota oraz wynik Dawida Kubackiego zostały wliczone do klasyfikacji przejściowej PolSKIego Turnieju.

Z każdych zmagań indywidualnych do noty poszczególnej reprezentacji są dodawane dwa najlepsze rezultaty skoczków. Od początku imprezy rozgrywanej w Polsce prym wiedzie Słowenia, która znów powiększyła przewagę nad rywalami.

We wtorek drugie miejsce w kwalifikacjach zajął wyżej wspominany Lanisek, a oprócz niego świetnie spisał się też Lovro Kos, który został sklasyfikowany tuż za podium. Druga Austria traci do Słowenii w klasyfikacji generalnej PolSKIego Turnieju już 62,8 pkt. Niemcy natomiast zajmują trzecią pozycję ze stratą 79,2 pkt.

Szóste miejsce dla Polski

Z dalszej perspektywy walce o podium przygląda się reprezentacja Polski, która plasuje się na szóstej pozycji. W tej chwili Słowenia ma nad nami dokładnie 228,6 pkt przewagi.

Co istotne, Polacy mają duży zapas punktowy nad Amerykanami, ale też trudno będzie powalczyć o wyższą lokatę. Piąta Norwegia zgromadziła 71,2 pkt więcej niż biało-czerwoni. Musiałby się wydarzyć cud, by Polska była w stanie odrobić taką stratę.

W środę ma się odbyć konkurs indywidualny w Szczyrku, choć prognozy pogody nie są łaskawe. Później rywalizacja przeniesie się do Zakopanego, gdzie na piątek zaplanowano kwalifikacje, na sobotę konkurs drużynowy, a na niedzielę zmagania indywidualne.

Klasyfikacja PolSKIego Turnieju:

1. Słowenia –1821,6 pkt

2. Austria – 1759,3 pkt

3. Niemcy – 1742,4 pkt

4. Japonia – 1702,7 pkt

5. Norwegia – 1664,2 pkt

6. Polska – 1593 pkt

7. USA – 1509,2 pkt

8. Finlandia – 1361,9 pkt

9. Szwajcaria – 1266,8 pkt

10. Włochy – 1068,6 pkt

11. Ukraina – 889 pkt

12. Kazachstan – 749,8 pkt

13. Rumunia – 352,9 pkt

14. Estonia – 340,4 pkt

15. Czechy – 329,9 pkt

16. Bułgaria – 226,7 pkt

17. Turcja – 197,7 pkt

