Polski skoczek z medalem igrzysk. Pech zabrał mu zwycięstwo

Informacje o trwających zimowych igrzyskach olimpijskich mogą wprawić niektórych kibiców w zakłopotanie. Nie chodzi tu jednak o imprezę seniorów, bo ta odbędzie się dopiero za dwa lata w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. W południowokoreańskim Gangwon odbywa się kolejna edycja zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (YOG). Już pierwszego dnia Polska doczekała się medalu.

Brąz Łukasza Łukaszczyka w skokach narciarskich

Urodzony w 2007 roku Łukasz Łukaszczyk był faworytem do zwycięstwa w konkursie skoków narciarskich. Już treningowe skoki pokazały, że ma dobrą formę. W pierwszej serii Łukaszczyk nie miał sobie równych. Skoczył na odległość 105 metrów, co było jednym z trzech rezultatów powyżej 100. metra. Dało mu to pierwsze miejsce z przewagą 1,4 punktu nad drugim z reprezentantów Polski, Kacprem Tomasiakiem.

Jako że dwa pierwsze miejsca należały do Polaków, sympatycy skoków nad Wisłą mieli wiele powodów do zadowolenia. Niestety w drugiej serii swoje zrobiły warunki atmosferyczne. Rywalizacja była często przerywana, co nie wpływało korzystnie na rezultaty startujących. Doszło do sporych przetasowań, wobec których na podium „wbił się” ósmy po pierwszej serii Niki Humml.

Tomasiak, który w pierwszej serii skoczył 104,5 metra, w drugiej uzyskał wynik gorszy o blisko dziesięć metrów, co spowodowało spory spadek i brak szans na medal. Łukaszczyk pofrunął za to jeszcze dalej niż kilkadziesiąt minut wcześniej (108 metrów), lecz nie ustał skoku. Stracił sporo punktów za styl. Ostatecznie pozostał na podium, lecz z pierwszego miejsca spadł na trzecie.

Drugi polski medal młodzieżowych zimowych igrzysk olimpijskich

Złoto przypadło reprezentantowi Kazachstanu Ilii Mizernychowi, a srebro wspomnianemu wcześniej Hummlowi z Austrii. Dla Polski to pierwszy medal w historii młodzieżowych zimowych igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich, a zarazem drugi w całej historii startów. Cztery lata temu złoto w biathlonie zdobył Marcin Zawół. Pięciu Polaków ma także medale YOG, lecz uzyskali je będąc częścią międzynarodowych drużyn lub sztafet.

