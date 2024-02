Problemy polskiego skoczka przed Wllingen. Nie wszystko stracone

Przed nami kolejne konkursu w skokach narciarskich w ramach Pucharu Świata. Tym razem sportowcy będą rywalizować w Willingen. Choć kadra reprezentacji Polski na te zawody została ogłoszona niedługo po mistrzostwach świata w lotach, teraz trzeba było dokonać pewnej zmiany. Jeden z biało-czerwonych na pewno nie wystąpi w piątkowych i sobotnich zawodach.

Kłopoty Pawła Wąska

Nie wszystko jest jednak stracone w kontekście następnego konkursu indywidualnego, który odbędzie się w tej samej lokalizacji. „Informację na ten temat podano w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego. Paweł Wąsek nie weźmie udziału w piątkowych kwalifikacjach w PŚ w Willingen z powodu choroby. Niewykluczone, że nasz zawodnik (w przypadku poprawy stanu zdrowia) przystąpi do niedzielnej rywalizacji na Muehlenkopfschanze” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

Oznacza to, iż Thomas Thurnbichler nie zastąpi 24-latka żadnym innym skoczkiem, lecz w spokoju poczeka na to, by jego podopieczny powrócił do zdrowia. To dość wymowny sygnał względem pozostałych reprezentantów naszego kraju, ich formy oraz możliwości w obecnym sezonie. Wcześniej w tego typu sytuacjach korzystał przede wszystkim Maciej Kot, aczkolwiek w nadchodzący weekend (3-4 lutego) będzie on brał udział w Pucharze Kontynentalnym.

Wyniki Pawła Wąska w sezonie 2023/24

W obecnym sezonie Paweł Wąsek również nie jest w najlepszej dyspozycji. Choć pochodzący z Austrii trener stawia na niego konsekwentnie, Polak dość rzadko odwdzięcza mu się skokami na miarę swojego potencjału. Aktualnie 24-latek zajmuje 36. miejsce w klasyfikacji generalnej z 42 punktami na koncie. Jego najlepszym rezultatem w sezonie 2023/24 było 18. miejsce uzyskane w trakcie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Ponadto reprezentant naszego kraju zajmował 28. i 29. lokaty w MŚ w lotach w Bad Mitterndorf.

Wąskowi bardzo dobrze poszło także podczas PolSKIego Turnieju w Szczyrku. Zajął wówczas 13. pozycję, aczkolwiek miał sporego pecha. Ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne tamten konkurs został przerwany jeszcze w trakcie pierwszej serii, w związku z czym żaden z uzyskanych wówczas wyników nie jest uznany przez organizatorów Pucharu Świata.

