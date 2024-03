Niespodziewany lider Polaków w Raw Air. Sprawdź klasyfikację

Reprezentanci Polski nie mają czasu na odpoczynek. Podczas gdy w weekend zainaugurowali Raw Air 2024, już we wtorek czekał ich kolejny konkurs. Tak samo jak w Oslo, tak póki co i w Trondheim nie można trąbić na sukces. Na pochwałę zasługuje przede wszystkim stabilność. Mało kto spodziewałby się, że najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem kadry Thomasa Thurnbichlera będzie Maciej Kot.

Maciej Kot najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w Raw Air 2024

Urodzony w Limanowej zawodnik notuje w ostatnich dniach solidne wyniki. Choć nie jest najlepszym Polakiem w konkursach, to punktuje w cyklu Raw Air, a w przypadku takiego turnieju stanowi klucz. Przekonał się o tym Daniel Huber, który początkowo był liderem klasyfikacji, ale jeden zły konkurs w Oslo sprawił, że musiał pogodzić się z odległą pozycją.

Na czele zestawienia wciąż plasuje się Stefan Kraft. Choć Austriak nie znalazł się na podium konkursu na skoczni normalnej we wtorek, to trzymał się czołówki. Co więcej, jego przewaga nad drugim Johannem Andre Forfangiem wynosi 20,1 pkt. Z kolei Norweg ma zaledwie 2,9 punktu przewagi nad trzecim Janem Hoerlem, który także ma wielki apetyt.

Maciej Kot, najlepszy z Polaków, jest obecnie 19. Po 8 z 16 skoków legitymuje się łączną notą 867,1 pkt, co oznacza, że traci do Krafta 183,1 pkt. Zaledwie dwie pozycje za nim znajduje się Aleksander Zniszczoł, który nie dostał się do drugiej serii sobotniego konkursu w Oslo. Z kolei 24. jest Piotr Żyła, który po weekendzie był sklasyfikowany najwyżej z grupy zawodników Thomasa Thurnbichlera.

Klasyfikacja Raw Air 2024 po pierwszym konkursie w Trondheim (12.03.2024 r.)

Pozostali dwaj Polacy – Dawid Kubacki i Kamil Stoch – plasują się odpowiednio na 34. i 35. pozycji. Raw Air 2024 zakończy się w niedzielę 17 marca. Zwycięzca zdobędzie nagrodę w wysokości 40 tysięcy euro.

1. Stefan Kraft (Austria) – 1050,2 pkt

2. Johann Andre Forfang (Norwegia) – 1030,1 pkt

3. Jan Hoerl (Austria) – 1027,2 pkt

4. Peter Prevc (Słowenia) – 1015,3 pkt

5. Marius Lindvik (Norwegia) – 1001,9 pkt

6. Michael Hayboeck (Austria) – 995,5 pkt

7. Andreas Wellinger (Niemcy) – 991,4 pkt

8. Ren Nikaido (Japonia) – 983,4 pkt

9. Timi Zajc (Słowenia) – 970,2 pkt

10. Anze Lanisek (Słowenia) – 962,0 pkt

19. Maciej Kot (Polska) – 867,1 pkt

21. Aleksander Zniszczoł (Polska) – 836,6 pkt

24. Piotr Żyła (Polska) – 805,1 pkt

34. Dawid Kubacki (Polska) – 681,5 pkt

35. Kamil Stoch (Polska) – 668,6 pkt

