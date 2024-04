Szokująca informacja. Trener ogłosił odejście z reprezentacji Polski!

Harald Rodlauer pracował w polskiej kadrze tylko przez jeden sezon. Jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w historii kobiecych skoków. Miał wznieść nasz zespół na wyższy poziom, a tymczasem przekazał sensacyjną informację o odejściu.

Harald Rodlauer wydał oświadczenie

„Dziękuję Stefanowi Huli za świetną pracę – jestem pewny, że pewnego dnia zostaniesz wielkim, głównym trenerem. Dziękuję moim zawodniczkom – każda z was odniesie kiedyś sukces” – napisał Rodlauer na Instastories.

„Dziękuję również Thomasowi Thurnbichlerowi i jego zespołowi za całe ogromne wsparcie! Dziękuję prezesowi Adamowi Małyszowi. Praca dla Polski była dla mnie zaszczytem” – dodał szkoleniowiec, który umieścił także zdanie w języku polskim. „Dziękuję za miło spędzony czas” – oznajmił.

Małysz znów poszuka szkoleniowca

Rodlauer był zatrudniony przez Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, z uwagi na jego ogromne doświadczenie. Miał prowadzić polską kadrę skoczkiń co najmniej do igrzysk olimpijskich w 2026 roku. Co istotne, w poprzednich latach sporo mówiło się o braku rozwoju naszych zawodniczek i nie było tego też widać pod okiem Austriaka.

Warto tutaj nadmienić, że pod wodzą Rodlauera punkty w Pucharze Świata zdobywała tylko Anna Twardosz. I na jej koncie pojawiło się ich zaledwie osiem. Ani razu w czołowej trzydziestce nie widzieliśmy Nicole Konderli, która zresztą miała konflikt ze szkoleniowcem i była wycofywana z zawodów najwyższej rangi. Bez fajerwerków w elicie debiutowały natomiast Pola Bełtowska i Natalia Słowik.

Zaskakujące odejście Rodlauera sprawia, że Małysz znów będzie musiał szukać trenera żeńskiej kadry. Być może zostanie nim Stefan Hula wskazany przez ustępującego Austriaka.

