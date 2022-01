Najman odpowiedział Stanowskiemu. Mówił o Bogu, wybaczaniu i aferze pedofilskiej

Krzysztof Stanowski założyciel „Weszło” i Kanału Sportowego wypowiedział się dosadnie w sprawie zatrudnienia przez Marcina Najmana byłego szefa mafii pruszkowskiej Andrzeja „Słowika” Zielińskiego. – Ja powiem ci i całemu temu otoczeniu: wyp********, niech „Pruszków” wyp******* z naszego życia. Polska przeszła chemioterapię, po tym raku i stanęła na nogi. Wyp******** z Polski, z show-biznesu, z gal, z internetu, z pudelków, z telewizji [...] Nie możecie być idolami w tym kraju, bo jesteście sku********* – zwrócił się dosadnie w stronę pięściarza dziennikarz. Na odpowiedź Najmana nie trzeba było długo czekać.

Marcin Najman odpowiedział Stanowskiemu. Mówił o wybaczaniu

– Jak to jest, że tak bardzo Ci przeszkadza Andrzej Zieliński, który odsiedział wyroki i chce wrócić do społeczeństwa i zająć się legalnymi interesami, a jednocześnie nigdy nie słyszałem, abyś takie prawo odbierał zawodnikom organizacji GROMDA twojego wspólnika, którzy również myślę, że w większości są kryminalistami – zapytał na wstępie Najman. Pięściarz wypomniał Stanowskiemu, że ten bez skrupułów promuje wydarzenie Mateusza Borka we własnych mediach społecznościowych.

Najman zaznaczył, że ludziom należy dawać szansę na naprawienie swoich błędów. – Na koniec to Bóg będzie oceniał, kto jest dobry, a kto zły. Kto wstąpi do raju, a kto nie. Rozumiesz na czym polega wybaczenie i danie drugiej szansy? Każdemu człowiekowi należy się szansa. Tobą nie kierują przesłanki merytoryczne ani moralne. – stwierdził właściciel organizacji MMA-VIP, której „Słowik” ma być honorowym prezesem.

Marcin Najman nazwał Krzysztofa Stanowskiego „kanalią”

Marcin Najman skomentował słowa Stanowskiego, w których ten przy okazji „Słowika” wspomina postać Józefa Stalina. – Czy ty jesteś pie******** już do reszty? Czy ty słyszysz kogo do kogo porównujesz? Andrzeja Zielińskiego do Józefa Stalina? – pytał z niedowierzaniem pięściarz.

Właściciel MMA-VIP poruszył jeszcze sprawę Zatoki Sztuki i filmu dokumentalnego Sylwestra Latkowskiego, poruszającego wątki pedofilskie. – Kanalio, ty potrafiłeś wykorzystać własne dziecko do robienia sobie zasięgów na wielkiej aferze pedofilskiej, którą ujawnił Sylwester Latkowski. Zdjęcie ze swoim synem na tle Zatoki Sztuki, by wykpić pedofilską aferę, na skutek której kilkunastoletnia dziewczynka targnęła się na życie – atakował dziennikarza Najman.

