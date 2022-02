Skandal podczas gali Polsat Boxing Promotions 5. Z głośników poleciał hymn III Rzeszy

Wieczorem 19 lutego zorganizowana została gala Polsat Boxing Promotions 5. Jednym z pojedynków zaplanowanych w ramach tej sportowej imprezy miał być ten pomiędzy Nikodemem Jeżewskim z Polski i Arturem Mannem z Niemiec. Przed walką zwyczajowo chciano odtworzyć hymny obu krajów. Z „Mazurkiem Dąbrowskiego” nie było problemu, przeciwnie w przypadku hymnu niemieckiego.

Hymn III Rzeszy odegrany przed walką bokserską

Zamiast niego kibice oraz widzowie mogli odsłuchać melodii, która stanowiła pieśń narodową tego kraju, aczkolwiek za czasów III Rzeszy, gdy rządził nią Adolf Hitler.

„Polsat odegrał nazistowski hymn. Podczas odbywającej się w sobotę we wrocławskiej Hali Orbita gali Polsat Boxing Promotions 5 z głośników popłynął hymn Niemiec w wersji z czasów III Rzeszy ze słowami "Deutschland, Deutschland über alles” – napisano na twitterowym profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Sytuacja ta wywołała ogromne poruszenie. „Ktoś, kto puszczał, a może raczej sprawdzał hymny do odtworzenia w hali we Wrocławiu przed walką Jeżewski vs Mann, już nigdy nie powinien tego robić” – napisał dobitnie na Twitterze Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego.

Komentatorzy w ogniu krytyki

Na profilu OMZRiK zwrócono uwagę również na zachowanie komentatorów, którzy pracowali przy tym wydarzeniu. „W dodatku komentatorzy Polsatu, widząc protestujących sportowców niemieckich, wygłaszali ksenofobiczne komentarze sugerujące, że zawodnicy niemieccy nie potrafią się zachować podczas hymnu swojego kraju, bo mają inne pochodzenie etniczne” – dodano.

twitterCzytaj też:

Minister sportu skomentował występy Polaków na ZIO i zapowiedział zmiany. „Nie ma z czym dyskutować”