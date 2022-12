Mariusz Pudzianowski może zawalczyć o pas! Włodarz KSW zdradził szczegóły

Mariusz Pudzianowski mimo już podeszłego wieku, jak na zawodnika MMA, nie ma zamiaru składać broni i wciąż będzie chciał walczyć w KSW. Wszystko wskazuje na to, że „Pudzilla” wróci do oktagonu już wkrótce, a jego zadanie wcale nie będzie łatwiejsze niż to, z którym zmierzył się kilka dni temu. Istnieje prawdopodobieństwo, że zobaczymy go w walce o mistrzowski pas.

KSW. Mariusz Pudzianowski może zawalczyć o pas

45-latek przegrał z Mamedem Khalidovem w pierwszej rundzie po przyjętej serii ciosów w parterze i duszeniu zza pleców. Choć „Pudzian” w tej walce w zasadzie nawet nie zagroził swojemu przeciwnikowi, to zaznaczył, że jeszcze wróci do pojedynków w klatkach.

Wiele wskazuje na to, że Mariusz Pudzianowski będzie miał szansę nawet zawalczyć o mistrzowski pas. Jeden z włodarzy KSW, Martin Lewandowski pojawił się w programie „Klatka po klatce”, gdzie zdradził, z kim może zmierzyć się 45-latek.

Mariusz Pudzianowski zawalczy z Arturem Szpilką?

Martin Lewandowski zdradził, że jednym z kadydatów do walki z „Pudzianem” jest Artur Szpila, ale nie tylko on.

– Ja tu mam dwie opcje: Szpilka albo De Fries. Dla mnie to są jedyne dwa fajne, ciekawe rozwiązania. Jedno i drugie rozwiązanie jest ciekawe. Walka Mariusza Pudzianowskiego o pas, oczywiście teraz po przegranej trzeba się zastanowić czy ma sens. Ten kto sięga po pas jest raczej na szali zwycięstwa, więc może to nie na tą chwilę – powiedział właściciej Konfrontacji Sztuk Walki.

Warto dodać, że Phil De Fries po ostatniej zwyciężonej walce wywołał do tablicy Mariusza Pudzianowskiego, wyrażając chęć na skrzyżowanie z nim rękawic.