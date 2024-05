PlusLiga traci wielką gwiazdę. Był najskuteczniejszym graczem rozgrywek

Indykpol AZS Olsztyn w minionym sezonie wreszcie powrócił do macierzystej hali. Po latach przebudowy oddano do użytku nową Halę Urania, która na początku XXI wieku była często wykorzystywana jako miejsce spotkań reprezentacji Polski. Nowa-stara arena sprowadza na trybuny tysiące widzów. Brakuje tylko dobrego wyniku sportowego, gdyż Akademicy po raz drugi z rzędu uplasowali się na ósmej pozycji.

Indykpol AZS Olsztyn traci wielką gwiazdę

Można gdybać, jak wyglądałaby gra AZS-u, gdyby do dyspozycji Javiera Webera dostępny byłby Nicolas Szerszeń. Argentyński szkoleniowiec mógł za to liczyć na Alana Souzę, który przed sezonem zawitał do Olsztyna jako następca Karola Butryna. Brazylijczyk szybko pokazał, że ma dar do zdobywania punktów. Hurtowo kolekcjonował „oczka”, będąc ważnym ogniwem ekipy z Warmii i Mazur.

Souza zakończył sezon 2023/2024 jako najlepszy punktujący PlusLigi. Z wynikiem 623 punktów wyprzedził Butryna i Bartłomieja Bołądzia. Niestety kibice AZS-u nie będą mieli okazji do podziwiania gry Brazylijczyka w kolejnym sezonie. Zespół z Olsztyna oficjalnie pożegnał atakującego.

– Chciałbym podziękować reprezentantowi Brazylii, Alanowi, za reprezentowanie barw Indykpolu AZS Olsztyn. Według mnie, jest on jednym z najlepszych atakujących na świecie, co potwierdził, wygrywając ranking na najlepszego punktującego w minionym sezonie. Chcieliśmy zatrzymać Alana na nowy sezon, jednak nie byliśmy w stanie konkurować z drużyną w Japonii. Jest mi przykro z powodu odejścia Alana – powiedział prezes AZS-u Tomasz Jankowski.

Alan Souza zagra w Lidze Narodów 2024

Alan Souza znalazł się na liście powołanych do reprezentacji Brazylii przez nowego selekcjonera Bernardo Rezende na Ligę Narodów 2024.

