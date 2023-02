Media: Nożownicy zaatakowali polskich sportowców. Jeden z nich ciężko ranny

Serbski serwis blic.rs poinformował, że dwóch zawodników MMA z Polski zostało zaatakowanych przez grupę mężczyzn. Napastnicy byli uzbrojeni w noże, którymi ranili sportowców.

Według dziennikarzy z Serbii nożownicy zaatakowali dwóch młodych Polaków – 23-letniego Brajana Przysiwka i 20-letniego Mikołaja Andrzejczaka. Do zdarzenia doszło przed belgradzkim klubem „Stefan Braun”. – Stało się to w środku nocy, kiedy nikt inny z sąsiednich barów nie pracował, nikt tego nie widział. Pewnie byli pijani po imprezie, więc rzucili się na nieszczęśników – powiedział dziennikarzom pracownik pobliskiego baru. Z kolei inny rozmówca twierdzi, że to nie mogli być goście tego klubu, bo przed wejściem ludzie przechodzą przez wykrywacz metalu

Media informują, że starszy z poszkodowanych został trafiony w klatkę piersiową i w stanie ciężkim trafił do szpitala na oddział chirurgii. Z kolei drugi poszkodowany został trafiony w okolice prawego uda i w jego przypadku nie ma zagrożenia życia.

Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że na miejscu zdarzenia nadal widać ślady krwi, a jak mówią pracownicy pobliskich barów, takie incydenty – niestety – już ich nie dziwią. Dziennikarze donoszą, że jeden z napadniętych Polaków miał zeznać, że był w parku, zanim udał się na schody przed klubem. To wtedy zostali zaatakowani przez nieznanych napastników.

W Belgradzie odbywały się mistrzostwa śwaita IMMAF

12 lutego rozpoczęły się mistrzostwa świata IMMAF. Na ten turniej do Belgradu udała się m.in. reprezentacja Polski w składzie seniorskim: Magda Czaban, Paulina Kontna, Paulina Wiśniewska, Brajan Przysiwek oraz Maciej Rębacz i juniorskim: Dominika Steczkowska, Michał Borowski, Krystian Kowalczyk oraz Mikołaj Andrzejczak.

Jak poinformowało stowarzyszenie MMA Polska Mikołaj Andrzejczak i Brajan Przysiwek musieli uznać wyższość przeciwników w drugiej rundzie mistrzostw świata.

