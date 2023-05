Tak Mariusz Pudzianowski będzie chciał pokonać Artura Szpilkę. Trener zdradził plany

XTB KSW Colosseum 2 zapowiada się na jedno z największych wydarzeń sportów walki w Europie. Na PGE Narodowym zmierzy się plejada gwiazd sportów walki z Mariuszem Pudzianowskim i Arturem Szpilką na czele. Poza pojedynkiem wspomnianej dwójki czekają nas starcia m.in. Mameda Khalidova ze Scottem Askhamem, Mariana Ziółkowskiego z Salahdinem Parnassem, Arkadiusza Wrzoska z Bogdanem Stoiciem czy Radosława Paczuskiego z Michałem Materlą. To będzie prawdziwa gratka dla fanów MMA.

Trener Mariusza Pudzianowskiego zdradził taktykę na walkę z Arturem Szpilką

Trener „Pudziana” Arbi Szamajew udzielił wywiadu dla TVP Sport, podczas którego powiedział wprost, czego oczekuje od swojego podopiecznego w walce z Arturem Szpilką oraz jak chcą go zaskoczyć. Zrobił to, by udowodnić, jak dużo potrafi Mariusz Pudzianowski. Wszystko wskazuje na to, że będą chcieli zaskoczyć byłego pięściarza jego własną bronią.

– Chciałbym, żeby Mariusz grał w grę Artura. Lubimy grać w cudze gry. Pokazać pracę w stójce, boks. Może „Pudzian” nie umie boksować, ale przywalić potrafi. Wiadomo, co będzie robił Artur. Wiadomo, co będzie robił Mariusz. W tygodniu poprzedzającym galę powiem kilka ciekawych rzeczy, żeby ludzie wiedzieli, jakie przygotowania robimy do tej walki. Wyłożę karty na stół. Lubię to robić – powiedział Arbi Szamajew.

Szkoleniowiec „Pudziana”: Świat należy do odważnych

Wiedza Arbiego Szamajewa na temat walk Artura Szpilki jest niebanalna, ponieważ w przeszłości pięściarz przygotowywał się do swoich walk w WCA Fight Team, należącym do niego oraz jego kuzyna Anzora Ażijewa. Czeczen jest przekonany, że nic nie dzieje się przypadkiem i chcą postawić wszystko na jedną kartę.

– Wiem, że jeśli coś pójdzie nie tak, ludzie będą gadali, ale świat należy do odważnych. Może dla innych trenerów i ludzi, którzy lubią wiedzieć, o co chodzi w tym sporcie, będzie to ciekawe. Nic nie dzieje się z przypadku i wszyscy zobaczą, że miałem rację – dodał szkoleniowiec.

Czytaj też:

Trudny QUIZ sportowy na niedzielę. Trzeba się wykazaćCzytaj też:

Niespodziewana decyzja Artura Szpilki. Pięściarz wyjaśnił, dlaczego tak wybrał