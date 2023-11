Przykre informacje płyną ze świata boksu. Nie żyje legendarny trener

Świat boksu pogrążył się w smutku. W wieku 83 lat zmarł Marian Basiak – legendarny trener Stali Rzeszów. Tę informację podał klub z Podkarpacia. „Przez ponad 50 lat swojej pracy prowadził setki zawodników, którzy zdobyli łącznie ponad 200 medali Mistrzostw Polski” – wspomina zespół.

Nie żyje legendarny trener Marian Basiak

W przeszłości trener Marian Basiak pracował m.in. z Andrzejem Gołotą i Tomaszem Adamkiem. Jego wychowankiem jest Łukasz Różański – mistrz świata WBC w wadze bridger, który wywalczył pas w kwietniu 2023 roku po zwycięstwie nad Chorwatem Alenem Babiciem. Tym samym pięściarz został piątym polskim mistrzem świata w boksie zawodowym. Wczesniej takiego wyczynu dokonali Dariusz Michalczewski, Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk i Krzysztof Głowacki.

„To właśnie on stał za sukcesami pięściarza Stali Rzeszów. Trenerze, spoczywaj w pokoju” – czytamy w komunikacie klubu.

facebook

Świat boksu reaguje na te doniesienia

Na te przykre wieści zareagował również Łukasz Różański. „Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, przez co razem przeszliśmy i co wspólnie osiągnęliśmy. Nie skłamię mówiąc, że byłeś dla mnie jak drugi Ojciec. Na treningu, nie raz z Twoich ust padało słowo „CZAS”, tym razem to dla Ciebie zatrzymał się na ziemi… Cześć Twojej pamięci!” – napisał.

facebook

Mariana Basiaka pożegnał również Andrzej Wasilewski, menedżer i właściciel KnockOut Promotions. „Odszedł od nas Marian Basiak, wspaniały człowiek, znakomity trener i wychowawca młodzieży. Trener m.in. jedynego aktualnego polskiego mistrza świata. Znalem trenera Basiaka 40 lat. Strasznie smutna wiadomość. Żegnamy wielkiego dobrego Człowieka” – napisał.

twitter