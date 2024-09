Julia Szeremeta we „freak fightach”? Adamek: Byłoby głupotą, gdyby odmówiła

Julia Szeremeta zdobyła ogromną popularność podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pięściarka wywalczyła srebrny medal w rywalizacji bokserek do 57 kilogramów. Pomimo kontrowersji związanych z rywalką zawodniczki, Lin Yu-Ting, pochodząca z Bieniowa zawodniczka może być z siebie zadowolona. Po powrocie do kraju co rusz uczestniczy w różnych wydarzeniach, czym podtrzymuje duże zainteresowanie.

Tomasz Adamek poleca Julii Szeremecie freak fighty

Szeremeta ma w planach walkę na jednej z walk podczas Suzuki Boxing Night – tak przynajmniej twierdzi wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego. Sama zainteresowana nie może narzekać na oferty z federacji „freak fightowych”. Medalistka igrzysk póki co stanowczo odrzuca takie propozycje, chcąc dalej skupić się na boksie i sportowej rywalizacji. W takiej sytuacji dość zadziwiające wydają się najnowsze słowa Tomasza Adamka.

Były mistrz świata w boksie kilka dni temu stoczył walkę na gali Fame MMA 22 pokonując Kasjujsza „Don Kasjo” Życińskiego. Przed laty „Góral” zarzekał się, że nie będzie walczyć we „freak fightach”, ale dobre oferty finansowe zrobiły swoje. W rozmowie z WP SportoweFakty Adamek stwierdził, że Szeremeta również powinna skorzystać z nadarzających się okazji, by zarobić dobre pieniądze.

– Kariera w sporcie jest krótka i bardzo niepewna, więc jeśli tylko przepisy boksu amatorskiego tego nie wykluczają, to uważam, że Szeremeta nie powinna się wahać i zawalczyć w klatce na gali freak-fightowej – powiedział Adamek. – Byłoby głupotą, gdyby odmówiła przyjęcia oferty 10 razy wyżej niż to, co może zarobić w boksie amatorskim w kolejnych latach. Ja przystałem na takie propozycje dopiero po karierze sportowej, ale nie ma przeciwwskazań, by zarabiać w ten sposób także w jej czasie i w ten sposób finansować sobie przygotowania na najwyższym poziomie – dodał bokser.

Kariera Julii Szeremety

Julia Szeremeta oprócz wicemistrzostwa olimpijskiego ma w dorobku także medale mistrzostw Polski i młodzieżowych mistrzostw Europy.

