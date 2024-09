Ołeksandr Usyk zatrzymany w Krakowie! Mistrz świata z Ukrainy w kajdankach

Ołeksandr Usyk to jedna z najbardziej znanych postaci w świecie pięściarstwa. Jak to się stało, że media społecznościowe obiegło nagranie, na którym Ukrainiec jest w kajdankach na lotnisku w Krakowie? Miało dojść do nieporozumienia.

twitter

Ołeksandr Usyk zatrzymany w Krakowie. Oto reakcja Wołodymyra Zełenskiego

Nagrania ze słynnym pięściarzem pojawiły się we wtorek, późnym wieczorem. Co ciekawe, na sprawę zareagował sam prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie krył mocnego zaskoczenia całą sytuacją, polecając dokładne zbadanie, co wydarzyło się w Polsce.

– Rozmawiałem z Ołeksandrem Usykiem przez telefon po jego zatrzymaniu. Byłem rozczarowany takim podejściem do naszego obywatela i mistrza. Poleciłem Ministrowi Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrijowi Sybisze i Ministrowi Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihorowi Klymenko, aby natychmiast zbadali wszystkie szczegóły incydentu na lotnisku w Krakowie. Teraz wszystko jest w porządku, nasz mistrz został zwolniony i nie jest już przetrzymywany. Na zdjęciu jest z naszym Konsulem Generalnym w Krakowie zaraz po zwolnieniu – czytamy słowa Zełenskiego na portalu X.

Ostatecznie mistrz został wypuszczony i mógł kontynuować swoją podróż. Sam pięściarz również odniósł się do zdarzenia, wydając krótkie oświadczenie, w którym pochwalił polskie służby za reakcję, niezależnie od tego, z kim mają do czynienia.

– Wszystko w porządku, moi przyjaciele. Doszło do nieporozumienia, które zostało szybko wyjaśnione. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaniepokojeni. Dziękuję ukraińskim dyplomatom za wsparcie. I szacunek dla polskich stróżów prawa, którzy wykonują swoje obowiązki bez względu na wzrost, wagę, rozpiętość ramion i insygnia – zacytował słowa ukraińskiego mistrza Michael Benson.

twitter

Trzeba przyznać, sytuacja mocno nietypowa i mało kto mógł się początkowo spodziewać, że faktycznie będzie miała miejsce akurat w Polsce. A jednak Usyk przeżył w Krakowie kilka dosyć zaskakujących chwil, które zapewne nie skończą się tylko na oświadczeniach – mając na uwadze m.in. słowa cytowanego prezydenta Ukrainy.

Dodajmy, że w wyjaśnianie zamieszania zaangażowany był m.in. konsul Ukrainy, który błyskawicznie pojawił się na lotnisku w Krakowie im. Jana Pawła II.

twitter

Pięściarz przyjechał z Kijowa do Krakowa, a dalej skierował się w stronę Hiszpanii. Usyk to niekwestionowany mistrz wagi ciężkiej. W dotychczasowej, zawodowej karierze, Ukrainie odniósł 22 zwycięstwa, z czego 14 przed czasem. Jest niepokonany na zawodowych ringach.

Czytaj też:

Liverpool wygrywa europejski klasyk! Milan został wypunktowanyCzytaj też:

Radosław Piesiewicz potwierdza doniesienia mediów. „Na mój wniosek”