Julia Szeremeta odebrała klucze do mieszkania. „Na pewno mi to ułatwi życie”

Cztery polskie medalistki olimpijskie z Paryża oficjalnie odebrały klucze do mieszkań w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich. Taką nagrodę za występ w Paryżu otrzymały Aleksandra Mirosław (złoty medal) oraz Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta i Daria Pikulik (srebro).

Julia Szeremeta otrzymała klucze do mieszkania

Nagrodę ufundowała firma Profbud, czyli jeden ze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W związku z tym zorganizowano specjalną konferencję prasową, a przed kamerami Polsatu Sport stanęła m.in. Julia Szeremeta

– Bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłam otrzymać takie mieszkanie. Osiedle wygląda trochę jak wioska olimpijska, gdzie możemy nieść ducha sportu, zaszczepiać sport w innych osobach. Tam są korty tenisowe, boiska i inne takie atrakcje – wyznała srebrna medalistka olimpijska w boksie.

Julia Szeremeta dotychczas wynajmowała mieszkanie i przed kamerą wyznała, że to nowe mieszkanie bardzo jej pomoże. – Na pewno mi to ułatwi życie. W tej wiosce blisko będzie do sal treningowych, więc nie będzie trzeba poświęcać czasu na dojazd. To jest na pewno na plus – dodała.

Dziennikarz zapytał także o wspólne treningi na osiedlu. Pięściarka z uśmiechem na ustach odparła: Zobaczymy, ale myślę, że taki plan będzie. Dopytywana o relacje z sąsiadkami, podkreśliła, że nie powinno być sprzeczek i problemów.

Kiedy Julia Szeremeta wróci do ringu?

Julia Szeremeta po igrzyskach olimpijskich wróciła do treningów. Niedawno była na obozie w Zakopanem. Prezes PZB Grzegorz Nowaczek sygnalizował, że Julia Szeremeta może wrócić do ringu w listopadzie. Pojawiły się także informacje, że do walki może dojść w grudniu. Informowała o tym również sama zawodniczka. W rozmowie z TVP Sport zdradziła, że ma jedno życzenie związane z pojedynkiem. Chce, by ten został zorganizowany w Lublinie, blisko jej rodzinnych stron.

– Chciałabym bardzo, żeby to wydarzenie odbyło się w Lublinie, ponieważ wtedy będę mogła zaboksować przed swoimi fanami. Oczywiście w walce wieczoru, jakżeby inaczej – powiedziała Szeremeta.

