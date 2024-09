Kibice czekali na te wieści. Julia Szeremeta wróci do ringu?

Julia Szeremeta od czasu zdobycia srebrnego medalu olimpijskiego i powrotu do domu cieszy się ogromną popularnością. Tak ogromną, że czasem nie może spokojnie przejść ulicami miasta czy zjeść w restauracji. Za sprawą sukcesu zebrała masę nowych fanów, a także uwagę reklamodawców, co znacząco poprawi jej komfort życia. Kibice czekają jednak na kolejny pojedynek 21-latki po finałowym boju z Lin Yu-Ting. Ten może nadejść już niedługo.

Julia Szeremeta ma wrócić do ringu

Podczas gali w Kielcach w ostatnich weekend Julia Szeremeta otrzymała nagrody od Polskiego Związku Bokserskiego – samochód, czek na 100 tysięcy złotych oraz inne mniejsze wyróżnienia. Pojawiła się także deklaracja dotycząca startu w ringu. Tuż po sukcesie z Paryża prezes PZB Grzegorz Nowaczek sygnalizował, że do pojedynku z udziałem wicemistrzyni olimpijskiej w boksie w kategorii do 57 kilogramów może dojść w listopadzie. Ostatnio pojawił się wątek walki w grudniu

Sama zawodniczka również w ostatnich dniach zapowiedziała powrót do walki. W rozmowie z TVP Sport zdradziła, że ma jedno życzenie związane z pojedynkiem. Chce, by ten został zorganizowany w Lublinie, blisko jej rodzinnych stron. – Chciałabym bardzo, żeby to wydarzenie odbyło się w Lublinie, ponieważ wtedy będę mogła zaboksować przed swoimi fanami. Oczywiście w walce wieczoru, jakżeby inaczej – powiedziała Szeremeta.

instagram

Julia Szeremeta odebrała nagrody po zdobyciu medalu IO

Do pojedynku z Julią Szeremetą w roli głównej może więc dojść 14 grudnia w stolicy Lubelszczyzny. Nie ma jednak jeszcze informacji, z kim miałaby się zmierzyć medalistka igrzysk. Sama zawodniczka dodaje, że cały czas myśli o kolejnych igrzyskach za cztery lata, w Los Angeles, na których chciałaby zdobyć złoty medal.

Czytaj też:

Adam Małysz pod wrażeniem Julii Szeremety. „Takie osoby powinny być przykładem dla młodzieży”Czytaj też:

Julia Szeremeta liczyła na to spotkanie i się nie zawiodła. Legenda zaprosiła ją na kawę