Mocny początek Igi Światek w Indian Wells! Polka nie dała swojej przeciwniczce szans

W wyniku nieobecności dwóch tenisistek, które zajmują wyższe miejsca w rankingu WTA od Igi Świątek, Polka została rozstawiona w turnieju z numerem drugim. Dzięki wysokiej pozycji uniknęła gry w pierwszej rundzie i na swoją przeciwniczkę czekała do piątku. Dla Petry Martić mecz z tenisistką z Raszyna był drugim i ostatnim podczas singlowych rozgrywek BNP Paribas Open.

Pierwszy set bez najmniejszych problemów

Biało-Czerwona weszła w ten mecz bardzo dobrze. Żadne zagrania ze strony Martić nie sprawiały naszej reprezentantce problemu. Niewiele brakowało, żeby Iga Świątek wygrała pierwszego seta do zera, ponieważ Polka szybko doprowadziła do stanu 5:0 i w szóstym gemie długo trwała gra w równowadze, którą to jednak Chorwatka zdołała w końcu przechylić na swoją korzyść. To był koniec pozytywów ze strony Martić, ponieważ nasza tenisistka dopięła swego już w następnym gemie i wygrała seta 6:1.

Świątek była lekko zdekoncentrowana, ale dała radę

Iga Świątek w drugim secie dopięła swego, aczkolwiek tym razem Martić postawiła większy opór, ponieważ przy stanie 3:0 dla Polki udało się Chorwatce przełamać naszą tenisistkę. Biało-Czerwona jednak zdobyła potem trzeci break point na 5:2 i spokojnie kontrolowała przebieg wydarzeń. W wyniku chyba lekkiej dekoncentracji pod koniec spotkania Świątek dała się ponownie przełamać. Martić na chwilę zaczęła grać znacznie lepiej i pokazywać więcej argumentów w ofensywie. Kiedy wydawało się, że przeciwniczka dogoni wynik na 4:5, Polka zebrała się w sobie i po raz czwarty w tym secie zdobyła break pointa, który jednocześnie był punktem kończącym mecz.

