Hurkacz rozpoczyna rywalizację w Indian Wells. Kiedy gra?

Hubert Hurkacz do turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells przystąpił rozstawiony z numerem ósmym. Dzięki temu rywalizację indywidualną rozpocznie dopiero od drugiej rundy, kiedy to zmierzy się Alexeiem Popyrinem, który w pierwszej rundzie pokonał Miomira Kecmanovicia. Australijczyk zajmuje obecnie 71. miejsce w rankingu i to Hurkacz będzie zdecydowanym faworytem starcia. Ten mecz zaplanowano na sobotę 9 października.

Dzień wcześniej 24-latek z Wrocławia wybiegnie na kort u boku Feliksa Augera-Aliasime. Polsko-kanadyjski duet zagra z Rohanem Bopanną z Indii i Denisem Shapovalovem z Kanady. Ich spotkanie zaplanowano na godz. 20, jako pierwsze w kolejności z gier, które odbędą się na Stadium 5. Oznacza to, że mecz Hurkacza prawdopodobnie rozpocznie się bez większych opóźnień.

Wysoka forma Hurkacza

Przypomnijmy, pod koniec września Hurkacz wygrał dwa turnieje ATP w Metz. Polak najpierw w grze indywidualnej pokonał w finale Hiszpana Pablo Carreno-Bustę, a później razem z Janem Zielińskim sięgnął po triumf w deblu. 24-latek z Wrocławia sukcesy osiągał także u boku Augera-Aliassime. Polsko-kanadyjski duet wygrał ubiegłoroczną edycję Masters 1000 w Paryżu, a kilka miesięcy temu dotarł do finału w Halle.

Hurkacz nie jest jedynym Polakiem, którego możemy oglądać na kortach Indian Wells. Swoje pierwsze mecze wygrały Magda Linette i Magdalena Fręch, a rywalizację w turnieju deblowym udanie rozpoczęła Iga Świątek. 20-latka, podobnie jak Hurkacz, bierze udział także w grze pojedynczej.

