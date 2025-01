Iga Świątek jest pod ścianą. Polka przed ogromnym wyzwaniem

Iga Świątek w niedawnym turnieju w Melbourne zanotowała udany start, wyrównując swój najlepszy wynik w Australian Open w karierze. W półfinale Polka przegrała jednak ostatecznie z Madison Keys. Amerykanka, grająca rewelacyjnie na twardych kortach w Australii, sięgnęła po końcowy triumf, wygrywając również finał AO 2025.

WTA: Iga Świątek będzie bronić sporej liczby punktów rankingowych

Dzięki awansowi do półfinału Polka zdecydowanie poprawiła swój wynik z 2024 roku. Wówczas Świątek zdołała dotrzeć zaledwie do III rundy w Melbourne. Dzięki temu Świątek odrobiła stratę w rankingu WTA do liderującej Aryny Sabalenki. Białorusinka nie zdołała bowiem powtórzyć sukcesu w postaci wygranej w AO. Sabalenka wygrywała ten wielkoszlemowy turniej zarówno w 2023, jak i 2024 roku. Porażka w finale sprawiła, że dystans pomiędzy liderką a wiceliderką zmniejszył się do zaledwie 186 punktów.

Problem jednak w tym, że teraz przed Świątek wyjątkowo pracowity i istotny czas. Teraz to Polka będzie musiała bronić bowiem sporej liczby punktów rankingowych. Świątek w minionym sezonie zgarnęła aż 1390 pkt z turniejów, które były rozgrywane na Bliskim Wschodzie. Pod tym względem ogromny komfort ma Sabalenka, która w przypadku lutowego grania, ma do odrobienia tylko 10 punktów. Białorusinka nie brała udziału w większości turniejów w tamtym regionie w ubiegłym roku.

Co to oznacza w praktyce? Świątek będzie zmuszona ponownie wygrać turniej w Doha (1000 pkt), a dodatkowo udanie zaprezentować się podczas zmagań w Dubaju (tam Polka osiągnęła półfinał, czyli 390 pkt). Świątek może stracić najwięcej, jeśli powinie się jej noga, względem straty do Sabalenki. Rywalki za plecami Świątek również mogą więcej zyskać niż stracić. Coco Gauff względem poprzedniego roku ma 225 pkt, a Jessica Pegula czy wspomniana Madison Keys – zagrają z zerem względem 2024 roku.

W podobnym położeniu co Polka są za to Jasmine Paolini – 1011 pkt – oraz Jelena Rybakina – 1365 pkt do obronienia.

Najbliższy turniej? W dniach 3-8 lutego odbędzie się WTA 500 w Abu Dhabi. Następnie 9-15.02 WTA 1000 w Doha i na koniec tego maratonu, 16-22.02 WTA 1000 w Dubaju.

