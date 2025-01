To koniec Eurosportu. Niepokojące wieści od właściciela TVN

Eurosport na stałe wpisał się w krajobraz stacji telewizyjnych o tematyce sportowej. Kanał istniejący od 1989 roku, powstał we Francji. W 2014 roku właścicielem zostało Discovery Communications, znane również jako Warner Bros. Discovery. Inc. Czyli amerykańskie przedsiębiorstwo środków masowego przekazu i rozrywki.

Eurosport znika z anteny! Poprzez fuzję kibice dostaną po kieszeni

Okazuje się, że pojawiło się nowe rozwiązanie, które ma „uprościć znalezienie sportu”, jak informują brytyjskie media. Eurosport zostanie połączony z TNT Sports z końcem lutego 2025 roku. Tym samym po 35 latach marka Eurosportu zniknie z anten w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Na szczęście dla pozostałych 50 krajów Starego Kontynentu, nie ma wieści dotyczących tak radykalnych kroków poza wyspami. Przynajmniej na tu i teraz.

Informacje dotyczące fuzji Eurosportu z TNT Sports mocno zmartwiły mieszkańców wspomnianych krajów. Okazuje się bowiem, że to zagranie sprawi, że fani takich dyscyplin, jak snooker, kolarstwo, tenis – będą musieli dopłacić abonament w wysokości ok. 30 funtów miesięcznie. Właśnie z tym wiąże się możliwość oglądania TNT Sports. Wygląda zatem na to, że nie ma mowy o „uproszczeniu w poszukiwaniu sportu”, jak przekonują przedstawiciele Discovery, a w grę wchodzą – jakżeby inaczej – pieniądze.

Pojawia się coraz więcej wpisów mocno niezadowolonych z takiego ruchu ze strony właścicieli Eurosportu.

Warto dodać, że oprócz wspomnianych dyscyplin, stacja od lat słynęła z pokazywania rywalizacji w igrzyskach olimpijskich, zarówno letnich, jak i zimowych. Dodatkowo w ostatnich latach Eurosportu wraz z TVN (ten sam właściciel) pokazują rywalizację w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Z perspektywy polskiego kibica, utrata Eurosportu z oferty kanałów sportowych, byłaby z pewnością sporym ciosem.

