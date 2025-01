Michał Probierz wskazał największy problem futbolu w Polsce. Padły ważne słowa

Piłkarska reprezentacja Polski regularnie pojawia się na najważniejszych imprezach międzynarodowych, czy to mistrzostwach Europy, czy mundialach. Najczęściej jednak udziały w turniejach kończą się na etapie grupowym, bez znaczącego sukcesu. Ostatnie takie? Ćwierćfinał Euro 2016 za czasów trenera Adama Nawałki oraz awans do 1/8 finału MŚ 2022 pod batutą selekcjonera Czesława Michniewicza.

W tym drugim przypadku to było pierwsze wyjście z grupy Polaków od mundialu w 1986 roku.

Michał Probierz wskazał największy problem. Mowa o polskiej piłce nożnej

Dlaczego tak jest? Ciekawą opinię wydał obecny selekcjoner reprezentacji Michał Probierz. Mający za sobą pracę m.in. z młodzieżową kadrą U-21.

Jaki jest największy problem polskiej piłki?

– Przejście z wieku 17 do 20 lat. Jedna rzecz, że za szybko wyjeżdżają, są nieprzygotowani na wyjazd, a po drugie brakuje nam dużej rywalizacji wśród tych zawodników. Jak widać po wynikach kadr do U19 – rywalizujemy z najlepszymi, ale potem czegoś już nam brakuje. Często na ten temat rozmawiamy, szukamy rozwiązań i chcemy to poprawić – przyznał Probierz w rozmowie dla TVP Sport.

Robert Lewandowski Piłkarzem Roku 2024. „Lewy” wygrał po raz dwunasty!

Jedno jest pewne – w ostatnich prawie 15 latach – Robert Lewandowski nie ma sobie równych wśród polskich piłkarzy. W poniedziałkowy (tj. 27 stycznia) wieczór kapitan reprezentacji i najskuteczniejszy gracz FC Barcelony został wybrany Piłkarzem Roku 2024 w plebiscycie Tygodnika „Piłka Nożna”.

Lewandowski zwyciężył po raz dwunasty w swojej karierze. Spoglądając na okres, od pierwszego (2011), do najnowszego zwycięstwa (2024), tylko dwóch innych polskich zawodników było w stanie zdystansować „Lewego”. Byli to: Łukasz Fabiański (2018) oraz Piotr Zieliński (2023). To też pokazuje, o jakiej skali dominacji mowa w przypadku Lewandowskiego, utrzymującego wysoki poziom od wielu, wielu lat.

Co ciekawe, porównując plebiscyty tego typu w Portugalii oraz Argentynie, Lewandowski wyprzedził w indywidualnych wyróżnieniach Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był bowiem wybierany najlepszym piłkarzem swojego kraju 11 razy. Co do Lionela Messiego, tutaj wyróżnień na koncie Argentyńczyka jest aż 15. Więc Lewandowski... ma co jeszcze nadrabiać!

Czytaj też:

Iga Świątek i jej relacja z nowym trenerem. „To jest dla mnie kluczowy obrazek”Czytaj też:

Wojciech Szczęsny już wie, co dalej z jego występami. Trener Barcelony podjął decyzję