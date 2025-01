Wojciech Szczęsny już wie, co dalej z jego występami. Trener Barcelony podjął decyzję

W niedzielnym (tj. 26 stycznia) meczu LaLiga doszło do niecodziennej sytuacji. W podstawowym składzie FC Barcelony spotkanie rozpoczął bowiem jeden Polak, ale nie był to Robert Lewandowski. „Lewy” pojawił się dopiero w drugich 45 minutach, zdobył nawet gola, ale starcie od deski do deski zagrał między słupkami Wojciech Szczęsny.

Hansi Flick podjął decyzję ws. występów Wojciecha Szczęsnego

Ostatecznie Barcelona odniosła bardzo pewne zwycięstwo aż 7:1 nad Valencią. „Nietoperze” są pogrążone w kryzysie, a widmo spadku z LaLiga dla zasłużonego w Hiszpanii klubu, wcale nie jest czymś nierealnym. Valencia obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej.

To jednak nie jest problem Barcelony. Katalończycy dzięki niedzielnej wygranej do trzech oczek zmniejszyli dystans w tabeli, jaki dzieli ich od wicelidera, Atletico Madryt. Na czele hierarchii jest za to inny madrycki klub, Real. Królewscy nad Barceloną mają po 21 kolejkach siedem punktów przewagi.

Kto wie, być może w drodze do odrabiania strat względem Realu, mocno pomoże Barcelonie Wojciech Szczęsny. Polak zagrał w pięciu meczach Barcy, w różnych rozgrywkach, ale w każdym zespół ze stolicy Katalonii wygrywał. Nawet w sytuacji, w której „Szczena” wyleciał z boiska za czerwoną kartkę, co wydarzyło się podczas finału Superpucharu Hiszpanii i szalonym zwycięstwie 5:2 na terenie Arabii Saudyjskiej.

Co więcej, Hansi Flick, szkoleniowiec Barcelony, określił się względem pozycji Polaka między słupkami bramki prowadzonej przez niego drużyny.

– Nigdy nie przegraliśmy ze Szczęsnym na bramce. Na razie ma dwa zwycięstwa. Dla Peni nie jest to najlepsza sytuacja, ale taka jest piłka nożna. Decyzje muszą zostać podjęte. Jesteśmy profesjonalistami i to jest nasza sprawa […] Wojtek będzie grał w kolejnych meczach. Obaj są świetnymi bramkarzami. Podejmujemy decyzje, które czasem są trudne, ale taka jest moja praca. Patrzymy też, który zawodnik daje drużynie siłę, której potrzebujemy – ocenił po wysokiej wygranej Barcy z Valencią trener Flick.

Wygląda zatem na to, że Szczęsny po dłuższym oczekiwaniu na szansę debiutu, teraz może wskoczyć w buty „jedynki”. Inaki Pena, hiszpański konkurent Polaka, najwyraźniej będzie musiał poczekać na swój powrót do podstawowego składu Barcy.

Najbliższy mecz Barcelony? Powrót do rozgrywek Ligi Mistrzów. W najbliższą środę (tj. 29 stycznia) starcie FC Barcelona – Atalanta. Rywal z Bergamo to czołowa drużyna Serie A, a dodatkowo zdobywca Ligi Europy UEFA z poprzedniego sezonu. Początek o godzinie 21:00, transmisja na Canal+ Sport 2 oraz za pośrednictwem platformy Canal+ online.

