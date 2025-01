Kolacja z Robertem Lewandowskim? PZPN dołączył do wspierających WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku może liczyć na świat sportu. Zarówno w przypadku federacji, klubów, jak i sportowców czy samych kibiców. Swoje aukcje na rzecz WOŚP przedstawił właśnie Polski Związek Piłki Nożnej. Trzeba przyznać, w piłkarskiej federacji postarano się o ciekawe kierunki dla kibiców.

PZPN wspiera WOŚP. Ciekawe aukcje związane z reprezentacją Polski

Kto by bowiem nie chciał skorzystać z okazji spędzenia czasu wspólnie z reprezentacją Polski podczas kolacji? To mogłaby być wyjątkowa szansa do poznania takich zawodników, światowego formatu, jak kapitan Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, zastępca „Lewego” w kapitańskiej funkcji.

To jedna z propozycji, którą oferuje z okazji finału WOŚP piłkarska federacja.

„Każdy kibic marzy, by być jak najbliżej reprezentacji Polski. A czy da się być jeszcze bliżej, niż jedząc kolację z kadrowiczami? Taką możliwość daje kolejna aukcja na rzecz WOŚP, której zwycięzca pozna osobiście reprezentantów Polski, a także zasiądzie z nimi do stołu podczas pierwszego dnia zgrupowania. Dodatkowo triumfator otrzyma spersonalizowaną koszulkę reprezentacji narodowe” – czytamy na stronie PZPN.

To jednak nie wszystko. Można również wylicytować udział w meczu reprezentacji Polki z wysokości loży prezesa PZPN. Mowa o dwóch zaproszeniach VIP na spotkanie w ramach eliminacji do MŚ 2026. Dodatkowo szczęśliwy zwycięzca bądź zwyciężczyni w zestawie otrzyma zwiedzenie stadionu, na którym zostanie rozegrane spotkanie.

twitter

Mało? Trzecia propozycja to udział w treningu reprezentacji Polski kobiet. Drużyny, która w 2024 roku wywalczyła historyczny, pierwszy awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Wśród kadrowiczek z pewnością nie zabraknie kolejnej światowej gwiazdy, spoglądając na futbol kobiecy, kapitanki drużyny Ewy Pajor. Piłkarka, podobnie jak RL9, jest napastniczką FC Barcelony.

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy i na co zbiórka?

Po raz 33. w historii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra, wspierając bardzo ważny cel. Tym razem motywem przewodnim finału będzie bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. WOŚP zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej.

„Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce. Rocznie na raka zapada około 1100 dzieci, a 3000 pozostaje w trakcie intensywnego leczenia […] Leczenie nowotworów dziecięcych wymaga jednak olbrzymich nakładów sprzętowych i diagnostycznych. Dzięki zebranym podczas 33. Finałowi WOŚP środkom możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Fundacja wspiera również leczenie nieonkologicznych schorzeń hematologicznych, które są jednymi z najczęstszych chorób przewlekłych wśród dzieci […] zagramy dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 6 ośrodków chirurgii onkologicznej oraz 4 zakładów patomorfologii. Dzięki zebranym środkom możliwe będzie zakupienie najnowszego sprzętu diagnostycznego, który pomoże lekarzom w walce z nowotworami i innymi ciężkimi chorobami hematologicznymi u dzieci” – czytam na oficjalnej stronie WOŚP o wyborze celu na tegoroczny finał.

33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, tj. 26 stycznia. W poprzedniej edycji, dedykowanej na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych – zebrano gigantyczną kwotę 281 879 118,07 złotych.

Czytaj też:

Iga Świątek gra z WOŚP! „Pomagajmy, do końca świata i jeden dzień dłużej”Czytaj też:

Rafael Nadal dla WOŚP. Wielkie wsparcie dla Owsiaka od gwiazdy tenisa!