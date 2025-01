Rafael Nadal dla WOŚP. Wielkie wsparcie dla Owsiaka od gwiazdy tenisa!

Tegoroczna edycja WOŚP poświęcona jest zbiórce pieniędzy na onkologię i hematologię dziecięcą. 33. finał akcji zaplanowano na niedzielę 26 stycznia, ale oprócz koncertów i zbiórek z tego dnia, trwają także liczne aukcje.

WOŚP 2025. Rafael Nadal wspiera akcję

WOŚP od lat oprócz artystów wspierają także sportowcy, w tym tenisiści. Iga Świątek wsparła inicjatywę swoją rakietą z zeszłego sezonu oraz obrazem z klocków LEGO. Włączył się również Jan Zieliński, oferując rakietę, przy pomocy której wygrał w 2024 roku Wimbledon w parze z Su-Wei Hsieh.

Swój sprzęt na polską akcję postanowił oddać także Rafael Nadal, legendarny hiszpański tenisista. O wszystkim dowiedział się od 17-letniego Polaka, uczęszczającego do jego akademii.

„Jako student Rafa Nadal Academy miałem wyjątkową okazję opowiedzieć Rafaelowi Nadalowi o największej akcji charytatywnej w Polsce. Po wysłuchaniu mojej opowieści o wspaniałych działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka, Rafa podpisał tę rakietę z myślą o wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej. To niezwykły przedmiot dla każdego miłośnika sportu i kolekcjonera – symbol pasji, ciężkiej pracy i wielkich osiągnięć. GRAMY RAZEM, SIEMA!!!” – napisał Janek Frąckiewicz.

WOŚP. Rafa Nadal życzył powodzenia

Na ten temat wypowiedziała się także mama młodego tenisisty. W rozmowie z portalem eurosport.tvn24.pl pani Agata krótko opisała postawę syna. – Janek angażuje się w różne akcje – zaznaczyła. – A z Wielką Orkiestrą związani jesteśmy wszyscy, uważamy, że jeżeli można pomóc, to pomagamy. Synowie problemów ze zdrowiem na szczęście nie mieli, przy okazji różnych badań widzieliśmy jednak w szpitalu sprzęt z serduszkami WOŚP. Ta pomoc jest czystą przyjemnością – podkreślała.

– Wpadliśmy na pomysł, by wykorzystać to, że syn jest w takim miejscu. Kiedy Rafa dowiedział się, o co chodzi, przyjechał do akademii, choć robi to rzadko. Janek opowiedział mu o całej akcji, o Jurku Owsiaku, o potrzebujących pomocy dzieciach, a Rafa podpisał rakietę i piłkę, na rakiecie pisząc dodatkowo, że to dla WOŚP. „Mam nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej”, tak powiedział. I życzył nam powodzenia – relacjonowała.

Czytaj też:

Sikorski wspiera WOŚP. Jego aukcja zaskakujeCzytaj też:

Wyjątkowe licytacje na WOŚP od gwiazd. Niektóre pomysły zaskakują!