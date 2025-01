Michał Probierz ostro w stronę Zbigniewa Bońka. „Powinien spojrzeć w lustro”

Nie jest tajemnicą, że wybór Michała Probierza na trenera seniorskiej reprezentacji Polski, ma wielu zwolenników, ale też sporą grupę przeciwników. Gdzie zakwalifikować Zbigniewa Bońka? „Zibi” zatrudniał w przeszłości Probierza. Można jednak odnieść wrażenie, że były piłkarz m.in. Widzewa Łódź, Juventusu czy Romy, medalista mundialu (1982), daleki jest od pochwał względem pracy obecnego selekcjonera kadry.

Michał Probierz jasno w stronę Zbigniewa Bońka. Jest reakcja „Zibiego”

Boniek i Probierz współpracowali razem np. w czasach pobytu w Widzewie, a pracę jako szkoleniowiec kadry A, dał trenerowi Cezary Kulesza. Czyli następca „Zibiego” w roli sternika w piłkarskiej federacji.

Probierz został zapytany, w nawiązaniu do słów Bońka, o postawienie na jednego bramkarza, jako tego pierwszego, po odejściu z reprezentacji Wojciecha Szczęsnego. Póki co wydaje się, że będzie nim Łukasz Skorupski, ale swoje nadzieje może mieć również próbowany między słupkami Marcin Bułka.

Reakcja Probierza? Stanowcza.

– Będzie zgrupowanie w marcu, wtedy oficjalnie powiem. Trudno przez media o tym mówić. Będzie „jedynka” w reprezentacji. Zdaję sobie sprawę, że pan Boniek ciągle gdzieś mnie szczypie, tylko czasem tak mi się wydaje, że powinien spojrzeć w lustro i przypomnieć sobie, co mi w grudniu powiedział w zeszłym roku. To jest bardzo ważne. Ale życzę mu powodzenia – przyznał dla RMF FM selekcjoner reprezentacji.

Dopytany przez Tomasza Terlikowskiego, prowadzącego rozmowę, co powiedział „Zibi”, Probierz skwitował krótko:

– Jak spojrzy w lustro, to będzie wiedział, co powiedział – zakończył.

Na odpowiedź ze strony wiceprezydenta UEFA nie trzeba było długo czekać. Boniek znany jest z szybkich reakcji, zwłaszcza kiedy jest publicznie wywoływany do tablicy. Odpowiedź „Zibiego” poddaje pod wątpliwość, czy do rozmowy między panami w końcówce 2024 roku, rzeczywiście doszło.

– Widzę, że Trener trochę nerwowy. Nie pamiętam, abym w grudniu ubiegłego roku z nim rozmawiał. Powodzenia i 6 punktów w marcu – zareagował na słowa Probierza były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na portalu X.

Cóż, jedno jest pewne, na linii Probierz – Boniek, nadal jest gorąco.

Piłkarska reprezentacja Polski w 2025 roku. Kiedy najbliższe mecze kadry?

Pierwsza okazja do zobaczenia meczu reprezentacji Polski w roli gospodarza w 2025 roku nadarzy się w marcu. Na 21.03 zaplanowano starcie z Litwą, a trzy dni później (tj. 24.03) z Maltą. Oba spotkania mają rozpocząć się o godzinie 20:45 i najpewniej zostaną rozegrane na PGE Narodowym. Mowa bowiem o meczach, które będę otwierać eliminacje do MŚ.

Ponownie na mecze w Polsce drużyna narodowa powróci w czerwcu, kiedy 6/7.06 ma rozegrać towarzyskie starcie – rywal nie jest jeszcze znany. Kolejny mecz o punkty eliminacji MŚ? We wrześniu, dokładnie 7.09, z Finlandią (g. 20:45). Spotkanie z Finami może być rozegrane na Stadionie Śląskim, ze względu na niedostępność warszawskiego obiektu. Do tego w październiku (8/9.10) kolejny mecz towarzyski, rywal nieznany.

I ostatnia okazja do obejrzenia piłkarzy reprezentacji w roli gospodarzy w 2025 roku, to dziewiąta seria gier eliminacyjnych do mundialu, mecz Polska – Hiszpania/Holandia (w zależności, jak potoczy się rywalizacja w Lidze Narodów UEFA). To spotkanie odbędzie się 14 listopada (g. 20:45).

