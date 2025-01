Kluczowe wieści o meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. Na to czekali kibice

Szeregując sekwencję zdarzeń, w poniedziałek (tj. 13 stycznia) gruchnęła informacja o rzekomej wyprowadzce reprezentacji Polski w piłce nożnej z PGE Narodowego. PZPN miał otrzymać ofertę ze strony operatora warszawskiego stadionu, która zmusiła do rozejrzenia się za czymś… bardziej opłacalnym.

Minister Sławomir Nitras o PGE Narodowym. PZPN o cenach biletów

Dzień później, ponownie za sprawą Tomasza Włodarczyka, dziennikarza Meczyki.pl, okazało się, że PGE Narodowy jednak nadal jest w grze o mecze kadry. Co więcej, rzekoma umowa, która została podpisana na linii PZPN – Stadion Śląski (który miał zastąpić warszawski obiekt), została ostatecznie wstrzymana.

Interweniować w sprawie mieli m.in. minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, a przede wszystkim sam premier Donald Tusk. Interweniować nie w sposób bezpośredni, ale wystarczająco znaczący, o czym informowaliśmy we wtorkowym tekście, powołując się na słowa wspomnianego Włodarczyka.

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, podczas specjalnego briefingu prasowego, nieco rozjaśnił sprawę, zaprzeczając naciskom politycznym, ale też ujawniając, na czym zależy federacji w całym tym, stadionowym zamieszaniu.

– Nie jestem specjalistą od polityki, ale na Śląsku i w Warszawie rządzą osoby ze zbliżonych do siebie ugrupowań politycznych. Na końcu będzie decydować chłodna kalkulacja biznesowa, ale przy tym nie chcemy, by kibice płacili wyższą cenę od tej, do jakiej przywykli. Bardzo mocno powtarzam, że nie chcemy podnosić cen biletów – przyznał sekretarz PZPN, co powinno ucieszyć kibiców reprezentacji.

Wydaje się, że podział meczów będzie taki, że w Warszawie rozegrane zostaną mecze eliminacji MŚ, a inne – we wspomnianym Chorzowie – bądź Poznaniu czy Wrocławiu.

– Jeden stadion przyjmie więcej meczów, ale nie wszystkie spotkania będą tam rozegrane. Dotąd staraliśmy się, by wszystkie były w jednym miejscu, bo sprzedawaliśmy nasze miejsca hospitality, ale od pewnego czasu Stadion Narodowy rozszerza portfolio imprez, dlatego godzimy się, że nie wszystkie mecze będą na jednym stadionie. Staramy się podzielić sprawiedliwie, by kibice w innych miejscach Polski mieli możliwość obejrzenia reprezentacji – uzupełnił Wachowski, cytowany przez Onet.

We wtorkowy wieczór głos zabrał również minister Nitras. Jednoznaczna deklaracja w kwestii PGE Narodowego? Zero zaskoczenia.

„Stadion PGE Narodowy jest i zostanie domem piłkarskiej reprezentacji Polski. Został zbudowany dla reprezentacji. To nie oznacza, że reprezentacja nie może czasem gościć na legendarnym Stadionie Śląskim, ale jedynym domem kadry narodowej jest i będzie Stadion PGE Narodowy” – przekazał za pośrednictwem X szef resortu sportu i turystyki.

Piłkarska reprezentacja Polski w 2025 roku. Kiedy najbliższe mecze kadry?

Pierwsza okazja do zobaczenia meczu reprezentacji Polski w roli gospodarza w 2025 roku nadarzy się w marcu. Na 21.03 zaplanowano starcie z Litwą, a trzy dni później (tj. 24.03) z Maltą. Oba spotkania mają rozpocząć się o godzinie 20:45 i najpewniej zostaną rozegrane na PGE Narodowym. Mowa bowiem o meczach, które będę otwierać eliminacje do MŚ.

Ponownie na mecze w Polsce drużyna narodowa powróci w czerwcu, kiedy 6/7.06 ma rozegrać towarzyskie starcie – rywal nie jest jeszcze znany. Kolejny mecz o punkty eliminacji MŚ? We wrześniu, dokładnie 7.09, z Finlandią (g. 20:45). Do tego w październiku (8/9.10) kolejny mecz towarzyski, rywal nieznany.

I ostatnia okazja do obejrzenia piłkarzy reprezentacji w roli gospodarzy w 2025 roku, to dziewiąta seria gier eliminacyjnych do mundialu, mecz Polska – Hiszpania/Holandia (w zależności, jak potoczy się rywalizacja w Lidze Narodów UEFA). To spotkanie odbędzie się 14 listopada (g. 20:45).

