WADA jasno o sprawie Igi Świątek. To może być ogromy cios dla Polki

Przypomnijmy, że Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) przygląda się temu, co wydarzyło się w drugiej połowie roku 2024 w kontekście Igi Świątek. Sprawa, którą rozstrzygnęła Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisowej (ITIA), ze strony w/w organizacji zakończyła się uznaniem, że niedozwolona substancja, która znalazła się w organizmie Polki, pojawiła się tam za sprawą zanieczyszczenie leku, konkretnie melatoniny.

Świątek korzysta z niego regularnie, np. na problemy ze snem. Zanieczyszczenie ze strony producenta to zatem w głównej mierze wina takowego, a nie samej tenisistki.

WADA ma ostatnie dni na działanie ws. sytuacji z Igą Świątek

Paradoksalnie, dochodzenie ITIA nie zakończyło jednak sprawy. Cały czas jest ona badana przez WADA. Kiedy Polka będzie mogła już ostatecznie odetchnąć?

– Tak, potwierdzam, że do 21 stycznia mamy czas na ewentualne podjęcie dalszych kroków – przekazał James Fitzgerald, rzecznik WADA dla WP/SportoweFakty.

Warto dodać, że wiceliderka rankingu WTA odbyła już karę miesiąca zawieszenia, która została nałożona przez ITIA. W sprawie Polki może dojść do odwołania, aczkolwiek jeśli faktycznie takowe miałoby mieć miejsce do rzeczonego 21 stycznia, to akurat ta data przypada na… drugi tydzień Australian Open.

Wydaje się, że Świątek nie ma się czego obawiać, aczkolwiek negatywny scenariusz i interwencja WADA, z pewnością nie byłoby czymś, co jakkolwiek dobrze wpłynęłoby na sportowe ambicje Świątek w Melbourne.

Pod koniec grudnia 2024 roku POLADA, czyli Polska Agencja Antydopingowa, podjęła decyzję o braku odwołania od decyzji podjętej przez ITIA w sprawie Świątek.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

