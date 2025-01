Robert Lewandowski wybrany najlepszym! Polak wyżej od Cristiano Ronaldo

Co ciekawe, porównując plebiscyty tego typu w Portugalii oraz Argentynie, Robert Lewandowski wyprzedził w indywidualnych wyróżnieniach Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był bowiem wybierany najlepszym piłkarzem swojego kraju 11 razy.

Co do Lionela Messiego, tutaj wyróżnień na koncie Argentyńczyka jest aż 15. Więc Lewandowski... ma co jeszcze nadrabiać!

Robert Lewandowski piłkarzem roku 2024 w plebiscycie Tygodnika „Piłka Nożna”

Warto dodać, że po raz pierwszy Lewandowski sięgnął po to wyróżnienie w 2011 roku. To też pokazuje, o jak długiej dominacji mowa w kontekście aktualnie grającego w barwach FC Barcelony napastnika. Od wspomnianego, pierwszego zwycięstwa w plebiscycie „Piłki Nożnej”, tylko dwukrotnie do 2024 roku najważniejszą kategorię wygrywał ktoś inny. W edycji za rok 2018 triumfował Łukasz Fabiański, a w ubiegłorocznym plebiscycie tym najlepszym wybrano Piotra Zielińskiego.

Dodajmy, że w finałowej trójce w kategorii Piłkarz Roku 2024 obok Lewandowskiego byli Nicola Zalewski (AS Roma) oraz Łukasz Skorupski (Bologna).

FC Barcelona zgarnęła zresztą dublet podczas gali „Piłki Nożnej”. Obok Lewandowskiego można bowiem zestawić Piłkarkę Roku 2024, a tu wyróżnienie trafiło do kapitanki reprezentacji Polski oraz snajperki Barcy, Ewy Pajor.

Jak wyglądały inne wyróżnienia w polskim futbolu za rok 2024? Najlepszym trenerem wybrano Adriana Siemieńca, szkoleniowca mistrzów Polski, Jagiellonii Białystok. Nagroda za odkrycie roku trafiła do Kacpra Urbańskiego, akurat w tym samym czasie rozgrywającego swój debiutancki mecz w barwach Monzy (półroczne wypożyczenie) w Serie A.

Drużyną roku została Jagiellonia, czyli klub, który po raz pierwszy w swojej historii sięgnął po mistrzostwo Polski. Nagrodę wręczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza. Wydarzeniem roku wybrano za to również historycznie pierwszy – awans piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet na Euro 2025.

Ligowcem roku wybrano kapitana Jagiellonii, Tarasa Romanczuka. Doświadczony pomocnik wywalczył sobie również miejsce w reprezentacji Polski, występując m.in. podczas Euro 2024 w kadrze trenera Michała Probierza.

Obcokrajowiec roku? Ponownie nagroda powędrowała w stronę Białegostoku. Wyróżniony został snajper Jagiellonii Jesus Imaz. Hiszpan od wielu lat jest związany z rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy. I ostatnia, a chronologicznie – pierwsza z wręczanych nagród – czyli wybór najlepszego piłkarza na poziomie Betclic 1. Ligi. Tu nagroda trafiła do Angela Rodado z Wisły Kraków.

