Aryna Sabalenka wywołała skandal! Zrobiła to też po porażce z Igą Świątek

Przypomnijmy, że liderka rankingu WTA nie zdołała po raz trzeci z rzędu wygrać Australian Open. Białorusinka w finale przegrała w trzech setach z Amerykanką Madison Keys.

Aryna Sabalenka wywołała burzę! Dziwne zachowanie tenisistki

Okazuje się, że Aryna Sabalenka najwyraźniej nie do końca potrafi przegrywać. A nawet jeśli faktycznie potrafi, no to może jej „żarty” bywają niekoniecznie dobrze odbierane przez… całkiem pokaźną część kibiców. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie po finale AO 2025. Widać na nim, jak trofeum za miejsce w finale, potraktowała zarówno Sabalenka, jak i członkowie jej teamu.

Właściwie, wystarczy zobaczyć, nie trzeba nic więcej pisać.

Nagranie wywołało spore poruszenie wśród internautów. Większość jest zniesmaczona zachowaniem Białorusinki, sugerując zupełny brak szacunku względem trofeum, które otrzymała za miejsce numer 2 w tegorocznym Australian Open.

To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy Sabalenka „żartuje” po porażce w finale. Co prawda w nieco inny sposób, ale Białorusinka potrafiła zachować się dosyć nieszablonowo również po przegranej z Igą Świątek.

Wówczas miało się skończyć na udawaniu… wybicia szyby w samochodzie, czyli nagrodzie głównej ze strony organizatorów przegranego przez tenisistkę turnieju.

Ocenę obu zachowań pozostawiamy naszym czytelniczkom i czytelnikom.

Australian Open 2025: Życiowy wynik Igi Świątek wyrównany

Na półfinale Iga Świątek zakończyła rywalizację w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju w Melbourne. Wiceliderka rankingu WTA ostatecznie przegrała w półfinale, wyrównując swój najlepszy wynik w karierze w Australian Open. Polka w najlepszej czwórce była w 2022 roku, przegrywając wówczas z Amerykanką Danielle Collins.

Tym razem Polka przegrała z Madison Keys, czyli późniejszą triumfatorką rywalizacji singlistek w AO 2025. Co ciekawe, to również Amerykanka, a dodatkowo Keys po drodze pokonała… wspominaną Collins. Dla rozstawionej z numerem 19 tenisistki z USA sukces w Melbourne, to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Wcześniej Keys w finale (przegranym) turnieju zaliczanego do Wielkiego Szlem grała w 2017 roku podczas US Open, również rozgrywanego na kortach o twardej nawierzchni.

